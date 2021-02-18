Тренер загребского «Динамо»: Мы контролировали игру на протяжении всего матча

Главный тренер загребского «Динамо»поделился впечатлениями после победы над(3:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Я могу поздравить свою команду с победой. "Краснодар" — очень хорошая, агрессивная команда.

Мы сделали в данный момент лишь полдела. Надеемся на победу в Загребе. Нам надо сейчас хорошо отдохнуть.

Бруно Петкович — очень хороший футболист. Забил два гола, много ассистировал. Как будет дальше развиваться его судьба, зависит от него.

Мы контролировали игру на протяжении всего матча. Да, пропустили голы, но действовали надежно.

Не могу быть недоволен нашей реализацией. Но мы могли забить больше. Но, что есть, то есть», — сказал Мамич изданию «Матч ТВ».

Ответная игра между «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).