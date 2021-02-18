Янг Бойз — Байер. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Янг Бойз»: Давид фон Бальмос, Цедрик Цезигер, Жордан Лефор, Фабиан Лустенбергер, Silvan Hefti, Nicolas Ngamaleu, Кристиан Фасснахт, Михел Эбишер, Sandro Lauper, Meschack Elia, Теосон Жордан Сьебатшё.

«Байер»: Никлас Ломб, Жонатан Та, Александар Драгович, Дэйли Синкгравен, Jeremie Frimpong, Керем Демирбай, Надим Амири, Флориан Вирц, Леон Бэйли, Патрик Шик, Демарай Грей.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Янг Бойз» — «Байер». Коэффициент ставки — 1.79.

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