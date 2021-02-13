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    Гвардиола: У меня хорошие отношения с Жозе

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал интервью в преддверии матча с «Тоттенхэмом», который состоится в рамках 24 тура английской Премьер-лиги.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Не люблю быть в центре внимания. Мне нравится заниматься тренировками, а не пресс-конференции. Игра говорит сама за себя, но мы должны это делать. Для бизнеса, рекламы это необходимо.

    Я тренер, и я здесь не для того, чтобы говорить плохо о других тренерах или командах. Я здесь, чтобы говорить о футболе. Может быть, вы этого ждёте или вам это нравится, но почему мы должны соперничать с другими тренерами? Я спокоен, предпочитаю не вмешиваться. У меня хорошие отношения с Жозе, мы можем соглашаться или не соглашаться, но это не большая проблема», — приводит слова Гвардиолы Goal.

    Редакция LiveSport.Ru сделала свой прогноз на этот поединок. Отдельно был предложен вариант с прогнозом на тотал.

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