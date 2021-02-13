В 24-м туре АПЛ «Ман Сити» примет «Тоттенхэм». Матч пройдет 13 февраля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на неделе обыграл «Суонси» на пути в четвертьфинал Кубка Англии (3:1). Эта победа стала для «Сити» 15-й подряд во всех турнирах, что является новым рекордом для команд высшего дивизиона.

В АПЛ «Манчестер Сити» выиграл десять матчей подряд. В предыдущий раз «горожане» теряли очки еще 15 декабря в матче против «Вест Бромвича» (1:1).

В последних турах «Сити» удалось обыграть «Бернли» со счетом 2:0 и разгромить «Ливерпуль» на «Энфилде» — 4:1.

Все прогнозы на АПЛ

В таблице АПЛ «Ман Сити» опережает «МЮ» на 5 очков (45 против 40), при этом у «горожан» еще есть матч в запасе. У «Сити» забито 43 гола, а пропущено 14 (лучший показатель в лиге).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» также играл в Кубке Англии, но не только вылетел, но еще и провел овертайм. В сумасшедшем матче «шпоры» проиграли «Эвертону» со счетом 4:5.

Команда Жозе Моуринью определенно находится в кризисе. Это поражение стало для «Тоттенхэма» четвертым в пяти последних матчах при одной победе.

Эта победа была добыта в предыдущем туре АПЛ над «Вест Бромвичем» (2:0). До этого «Тоттенхэм» в дерби уступил «Челси» — 0:1.

Серия неудачных результатов отбросила «шпор» на восьмое место в таблице АПЛ. В 22 матчах «Тоттенхэм» набрал 36 очков, от зоны ЛЧ его отделяют 4 очка, но есть матч в запасе. Забито 36 голов, пропущено 22.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» букмекеры дают коэффициент 1,34, на ничью — 6,10, на победу «Тоттенхэма» — 9,20.

«Манчестер Сити» на ходу, а «Тоттенхэм» — наоборот не в лучшей форме. И хотя победа «Сити» выглядит наиболее вероятным исходом матча, «шпоры» наверняка будут бодаться.

В первом круге «Тоттенхэм» нанес «Сити» поражение со счетом 2:0. С тех пор (с ноября) «горожане» не проигрывали.

Прогноз и ставка на матч — «Манчестер Сити» время лидерства меньше 46,5 минут с коэффициентом 1,83.