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    «Реал» неожиданно проиграл «Эспаньолу» в Примере

    «Эспаньол» — «Реал»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Эспаньол» одержал победу над «Реалом» (1:0) в матче 22-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев единственный гол забил Карлос Ромеро на 85-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Реал Мадрид 1:0
    Гол: 1:0 Карлос Ромеро (85') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Поль Лосано, Урко Гонсалес (Antoniu Roca, 66'), Алекс Краль, Роберто Фернандес (Алехо Велис, 74'), Хавьер Пуадо (Фернандо Калеро, 83'), Jofre Carreras (Альваро Техеро, 67') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер (Raul Asencio, 15'), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Даниель Себальос (Лука Модрич, 80'), Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Родриго, Лукас Васкес (Браим Диас, 87') Предупреждения: Карлос Ромеро (61'), Мараш Кумбула (90')

    После этого матча «Эспаньол» занимает 17-е место в таблице Примеры с 23 очками в активе. «Реал» — на 1-й позиции с 49-ю баллами.

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