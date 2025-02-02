2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лион». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: сейчас «Марсель» идет на втором месте в таблице Лиги 1 с 37 очками.

Последние матчи: в 19-м туре подопечные Роберто Де Дзерби уступили в Дерби Лазурного берега «Ницце» со счетом 0:2, хотя играли ничем не хуже своего соперника.

Первый мяч «Марсель» пропустил уже на 7-й минуте, пропустив контратаку и пустив себе за спину Гессана. Второй мяч после перерыва был очень похож — снова высокая линия обороны и ответ «Ниццы».

Ранее была ничья дома со «Страсбургом» (1:1) и поражение в Кубке Франции от «Лилля» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Карбони (п), Арит (п), Мумбанья (н), Кондогбия (п).

Состояние команды: в трех последних матчах «Марсель» не выиграл ни одного матча, но до этого в 2025 году у команды были две уверенные победы в Лиге 1.

Тем не менее, состав у «Марселя» очень солидный (Гринвуд, Рабьо, Хейберг и другие), на своем поле команда при бешеной поддержке трибун играет очень уверенно, поэтому скоро должна вернуться на победные рельсы.

«Лион»

Турнирное положение: сейчас «Лион» занимает шестое место в таблице Лиги 1 с 30 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 19-м туре «ткачи» не смогли переиграть в гостях «Нант» (1:1). До 90-й минуты «Лион» уверенно контролировал ход игры, ведя со счетом 1:0.

Гол в начале встречи после размашистой атаки забил Нуама. Тем не менее, соперник смог уйти от поражения, забив в самом конце встречи после стандарта.

Также была ничьи в ЛЕ с «Лудогорцем» (1:1) и «Фенербахче» (1:1).

Не сыграют: под вопросом выход Фофана (п).

Состояние команды: несмотря на довольно неплохие результаты в этом сезоне, «Лион» отправил в отставку бывшего главного тренера Пьера Сажа и назначил Паулу Фонсеку.

Португалец недавно был уволен из «Милана», а в прошлом сезоне довольно успешно работал в Лиге 1 с «Лиллем», который довел до Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

В первом круге «Марсель» выиграл в гостях (3:2)

В прошлом сезоне «Лион» победил дома (1:0), но проиграл на выезде (0:3)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Марселем» (1:0, 2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Марселя» дают 2,05, а на «Лион» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

Прогноз: несмотря на последние перемены в «Лионе», «Марсель» все равно должен брать три очка на своем поле и прерывать свою серию неудач.

Состав у команды по меркам Лиги 1 очень солидный, а игра поставлена Де Дзерби, не хватает лишь немного стабильности. «Лион» в последнее время сильно сдал, допускает глупые ошибки, вряд ли при Фонсеке быстро произойдут изменения, да и футбол у него довольно специфичный.

Основная ставка: победа «Марселя» за 2,05.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через тотал.

Дополнительная ставка: победа «Марселя» плюс тотал больше 2,5 за 2,90.