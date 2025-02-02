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    «Марсель» прервет серию неудач в этом матче

    «Марсель» — «Лион». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Франции 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лион»
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    Мэйсон Гринвуд
    2 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Лион». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Февраля 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Марсель»

    Турнирное положение: сейчас «Марсель» идет на втором месте в таблице Лиги 1 с 37 очками.

    Последние матчи: в 19-м туре подопечные Роберто Де Дзерби уступили в Дерби Лазурного берега «Ницце» со счетом 0:2, хотя играли ничем не хуже своего соперника.

    Марсель — Лион: коэффициенты букмекеров

    Первый мяч «Марсель» пропустил уже на 7-й минуте, пропустив контратаку и пустив себе за спину Гессана. Второй мяч после перерыва был очень похож — снова высокая линия обороны и ответ «Ниццы».

    Ранее была ничья дома со «Страсбургом» (1:1) и поражение в Кубке Франции от «Лилля» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Карбони (п), Арит (п), Мумбанья (н), Кондогбия (п).

    Состояние команды: в трех последних матчах «Марсель» не выиграл ни одного матча, но до этого в 2025 году у команды были две уверенные победы в Лиге 1.

    Тем не менее, состав у «Марселя» очень солидный (Гринвуд, Рабьо, Хейберг и другие), на своем поле команда при бешеной поддержке трибун играет очень уверенно, поэтому скоро должна вернуться на победные рельсы.

    «Лион»

    Турнирное положение: сейчас «Лион» занимает шестое место в таблице Лиги 1 с 30 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 19-м туре «ткачи» не смогли переиграть в гостях «Нант» (1:1). До 90-й минуты «Лион» уверенно контролировал ход игры, ведя со счетом 1:0.

    Гол в начале встречи после размашистой атаки забил Нуама. Тем не менее, соперник смог уйти от поражения, забив в самом конце встречи после стандарта.

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    Также была ничьи в ЛЕ с «Лудогорцем» (1:1) и «Фенербахче» (1:1).

    Не сыграют: под вопросом выход Фофана (п).

    Состояние команды: несмотря на довольно неплохие результаты в этом сезоне, «Лион» отправил в отставку бывшего главного тренера Пьера Сажа и назначил Паулу Фонсеку.

    Португалец недавно был уволен из «Милана», а в прошлом сезоне довольно успешно работал в Лиге 1 с «Лиллем», который довел до Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Марсель» выиграл в гостях (3:2)

    • В прошлом сезоне «Лион» победил дома (1:0), но проиграл на выезде (0:3)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Марселем» (1:0, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Марселя» дают 2,05, а на «Лион» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

    Прогноз: несмотря на последние перемены в «Лионе», «Марсель» все равно должен брать три очка на своем поле и прерывать свою серию неудач.

    Состав у команды по меркам Лиги 1 очень солидный, а игра поставлена Де Дзерби, не хватает лишь немного стабильности. «Лион» в последнее время сильно сдал, допускает глупые ошибки, вряд ли при Фонсеке быстро произойдут изменения, да и футбол у него довольно специфичный.

    Основная ставка: победа «Марселя» за 2,05.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант через тотал.

    Дополнительная ставка: победа «Марселя» плюс тотал больше 2,5 за 2,90.

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    «Марсель» — «Лион»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. «Марсель» прервет серию неудач в этом матче
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