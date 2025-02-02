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    Сможет ли «Милан» дать бой одному из лидеров Серии А?

    «Милан» — «Интер». Ожесточенная борьба гостей за 1-е место продолжается. На что лучше сделать ставку 2 февраля? Ответ — в прогнозе на 23-й тур чемпионата Италии с коэффициентом 3.65

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Интер»
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    Кристиан Пулишич — нападающий «Милана»
    В рамках 23-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Интер». Поединок пройдет 2 февраля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 20:00 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» располагает на 7-й позиции в Серии А с 34 очками в активе. «Милан» отстает от зоны еврокубков (6-е место) лишь на 2 балла.

    На своем поле команда выступает довольно средне, набрав 20 баллов из 33-х возможных дома. «Милан» занимает по этому показателю 6-е место в лиге.

    Милан — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила загребскому «Динамо» (1:2) в рамках Лиги чемпионов. Матчем ранее «Милан» обыграл «Парму» (3:2) в Серии А.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «россонери» победил 3 раза при 2-х поражениях. За этот период «Милан» обыграл «Комо» (2:1) в Серии А и «Жирону» (1:0) в ЛЧ, а также проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Юссуф Фофана (перебор желтых карточек), Эмерсон Роял, Алессандро Флоренци, Рубен Лофтус-Чик и Малик Тиау (у всех — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Милану» удавалось обыгрывать «Интер» в очных противостояниях. В прошедшей встрече «россонери» одержали победу со счетом 3:2.

    В нынешнем сезоне у «Милана» нет яркого и результативного форварда. Лучший бомбардир команды в Серии А — Криштиан Пулишич, который забил только 6 голов.

    «Интер»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Серии А, набрав 50 очков за 21 тур. «Интер» отстает от лидерства в чемпионате на 3 балла, имея игру в запасе.

    Стоит отметить, что команда является лучшей в Серии А по результатам гостевых встреч. «Интер» набрал 26 очков из 30-и возможных на чужом поле, занимая 1-е место в лиге по этому показателю.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Лиги чемпионов команда разгромила «Монако» со счетом 3:0, а до этого уверенно обыграла «Лечче» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме.

    «Интер» не проигрывает уже на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда 5 раз победила и однажды сыграла вничью с «Болоньей» (2:2).

    Не сыграют: Франческо Ачерби, Хоакин Корреа и Раффаэле Ди Дженнаро (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В нынешнем сезоне у «Интера» есть реальная возможность стать чемпионом Италии. Команда ведет ожесточенную борьбу с «Наполи» за 1-ю строчку.

    Нападающий «Интера» Маркус Тюрам занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. За 22 встречи в чемпионате Италии форвард забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • «Милан» не проигрывает на своем поле на протяжении 9-и матчей подряд

    • У «Интера» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • «Милан» обыгрывал «Интер» в последних 2-х очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.88, победа «Милана» — 4.10, ничья — за 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.03 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя. «Милан» на своем поле действует очень уверенно.

    Ставка: Ничья за 3.65.

    Прогноз: В 1-м тайме команды не будут играть в атакующий футбол. Прогнозируем малое количество мячей в первой 45-минутке.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.02.

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    «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Милан» дать бой одному из лидеров Серии А?
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