В рамках 23-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Интер». Поединок пройдет 2 февраля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» располагает на 7-й позиции в Серии А с 34 очками в активе. «Милан» отстает от зоны еврокубков (6-е место) лишь на 2 балла.

На своем поле команда выступает довольно средне, набрав 20 баллов из 33-х возможных дома. «Милан» занимает по этому показателю 6-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила загребскому «Динамо» (1:2) в рамках Лиги чемпионов. Матчем ранее «Милан» обыграл «Парму» (3:2) в Серии А.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «россонери» победил 3 раза при 2-х поражениях. За этот период «Милан» обыграл «Комо» (2:1) в Серии А и «Жирону» (1:0) в ЛЧ, а также проиграл «Ювентусу» со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Юссуф Фофана (перебор желтых карточек), Эмерсон Роял, Алессандро Флоренци, Рубен Лофтус-Чик и Малик Тиау (у всех — травмы).

Состояние команды: В последнее время «Милану» удавалось обыгрывать «Интер» в очных противостояниях. В прошедшей встрече «россонери» одержали победу со счетом 3:2.

В нынешнем сезоне у «Милана» нет яркого и результативного форварда. Лучший бомбардир команды в Серии А — Криштиан Пулишич, который забил только 6 голов.

«Интер»

Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Серии А, набрав 50 очков за 21 тур. «Интер» отстает от лидерства в чемпионате на 3 балла, имея игру в запасе.

Стоит отметить, что команда является лучшей в Серии А по результатам гостевых встреч. «Интер» набрал 26 очков из 30-и возможных на чужом поле, занимая 1-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги чемпионов команда разгромила «Монако» со счетом 3:0, а до этого уверенно обыграла «Лечче» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме.

«Интер» не проигрывает уже на протяжении 6-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда 5 раз победила и однажды сыграла вничью с «Болоньей» (2:2).

Не сыграют: Франческо Ачерби, Хоакин Корреа и Раффаэле Ди Дженнаро (у всех — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне у «Интера» есть реальная возможность стать чемпионом Италии. Команда ведет ожесточенную борьбу с «Наполи» за 1-ю строчку.

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров Серии А. За 22 встречи в чемпионате Италии форвард забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Милан» не проигрывает на своем поле на протяжении 9-и матчей подряд

У «Интера» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд

«Милан» обыгрывал «Интер» в последних 2-х очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.88, победа «Милана» — 4.10, ничья — за 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.03 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут определить победителя. «Милан» на своем поле действует очень уверенно.

Ставка: Ничья за 3.65.

Прогноз: В 1-м тайме команды не будут играть в атакующий футбол. Прогнозируем малое количество мячей в первой 45-минутке.

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.02.