«Болонья» — «Комо»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

У гостей голы записали на свой счет Лоренцо Де Сильвестри на 25-й минуте и Джованни Фаббьян на 66-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Комо 2:0 Голы: 1:0 Лоренцо Де Сильвестри (25'), 2:0 Джованни Фаббиан (66') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис (Хуан Миранда, 46'), Ремо Фройлер, Никола Моро (Уссама Эль-Аззузи, 82'), Дан Ндой (Джованни Фаббиан, 52'), Йенс Одгор, Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 64'), Benjamin Dominguez (Николо Камбьяги, 83') Комо: Жан Бутез, Алекс Валле (Fellipe Jack, 85'), Альберто Доссена, Эдоардо Гольданига, Алиу Фадера, Максимо Перроне (Габриэл Стрефезза, 77'), Максанс Какере (Лукаш Да Кунья, 46'), Янник Энгельгардт, Патрик Кутроне (Жонатан Иконе, 63'), Ассане Диао (Alessio Iovine, 85'), Nico Paz Предупреждения: Максимо Перроне (9'), Хараламбос Ликояннис (28'), Алиу Фадера (38'), Максанс Какере (45'), Дан Ндой (47'), Ассане Диао (65') Удаление: Алиу Фадера (38')

После этого матча «Болонья» занимает 6-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. «Комо» — на 15-й позиции (22).