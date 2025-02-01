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    «Монако» Головина обыграл «Осер» в Лиге 1

    «Монако» — «Осер»: счет матча 4:2, обзор голов

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    «Монако» одержал победу над «Осером» (4:2) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    В составе хозяев хет-трик оформил Мика Биерет, который отличился на 57-й, 63-й и 65-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Тило Керер на 35-й минуте.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 46 минут и не отметился результативными действиями.

    У «Осера» голы записали на свой счет Синали Дьоманде на 38-й минуте и Жубал на 45+7-й минуте с пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Осер 4:2
    Голы: 1:0 Тило Керер (35'), 1:1 Синали Дьоманде (38'), 1:2 Жубал (пенальти) (45 + 7'), 2:2 Мика Биерет (57'), 3:2 Мика Биерет (63'), 4:2 Мика Биерет (65') Монако: Радослав Маецки, Вандерсон (Крепин Дьятта, 62'), Тило Керер, Мохаммед Салису, Кристиан Мависса (Каю Энрике, 46'), Денис Закария, Александр Головин (Брил Эмболо, 46'), Магнес Аклиуше, Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 46'), Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 87'), Мика Биерет Осер: Донован Леон, Гидеон Менса (Фредрик Оппегор, 87'), Клеман Акпа (Флориан Ай, 76'), Жубал, Синали Дьоманде, Поль Жоли (Ки-Яна Хувер, 76'), Хамед Траоре Жуниор, Хан-Ноа Массенго (Адо Онаиву, 76'), Элиша Овусу, Лассин Синайоко (Ассан Диуссе, 76'), Гаэтан Перрен Предупреждения: Поль Жоли (30'), Денис Закария (45 + 4'), Элиша Овусу (71'), Сунгуту Магасса (82')

    После этого матча «Монако» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 37-ю очками в активе. «Осер» — на 11-й позиции (23).

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