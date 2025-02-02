ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» сыграет против «Ман Сити»Жеребьевка ЛЧ: «Реал» против «Ман Сити», французская дуэль и удача для «Баварии» Килиан Мбаппе«Эспаньол» — «Реал». Онлайн Антуан Гризманн«Атлетико» — «Мальорка». Онлайн
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» снова потеряет очки в игре с «Кристал Пэлас»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.54) и ставка на чемпионат Англии 2 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Амад Диалло
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Февраля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 23 матчах 29 очков.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «красные дьяволы» выиграли у «Стяуа» (2:0) в рамках Лиги Европы.

    Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» завершил общий этап в топ-8 и попал сразу в 1/8 финала.

    Кроме того, перед этим команда Рубена Аморим обыграла шотландский «Рейнджерс» и «Фулхэм».

    Не сыграют: предстоящий матч пропустят Джонни Эванс и Мэйсон Маунт.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: можно сколько угодно иронизировать и драматизировать, но «Манчестер Юнайтед» постепенно оживает.

    Достаточно сказать, что команда Аморима выиграла пять из шести последних матчей. Возможно, ключевой на этом отрезке стала победа над «Арсеналом» в Кубке Англии. «МЮ» играл 60 минут в меньшинстве, но все равно выстоял.

    Единственным неприятным исключением стало поражение от «Брайтона» (1:3). Но уже сейчас можно предположить, что таких матчей, особенно на «Олд Траффорд», у «МЮ» в будущем будет значительно меньше.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке, набрав в предыдущих турах 27 очков.

    Последние матчи: в прошлом туре «Кристал Пэлас» проиграл на своем «Брентфорду». Но перед этим у лондонского клуба была серия из шести матчей без поражений.

    На лучшем отрезке в сезоне команда Оливера Гласнера выиграла у «Саутгемптона», «Лестера» и «Вест Хэма», а также поделила очки с «Челси».

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Не сыграют: Адам Уортон и Шейк Дукуре.

    Состояние команды: «Кристал Пэлас» продолжается оставаться классическим середняком, который может и конкретно разочаровать, и внезапно порадовать победой или ничьей в матче против серьезного соперника.

    Достаточно вспомнить ничьи с «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «Челси». Ну или победу над «Тоттенхэмом».

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на «Олд Траффорд»

    • «Манчестер Юнайтед» пропустил больше одного гола только в одном из шести предыдущих матчей

    • «Кристал Пэлас» потерпел лишь три поражения в 11-ти выездных матчах АПЛ

    • «Манчестер Юнайтед» ни разу не выиграл и не забил ни одного гола в трех предыдущих матчах против «Кристал Пэлас»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.62.

    Прогноз: да, «Манчестер Юнайтед» действительно слабо провел три предыдущих матча против «Пэлас». Там были два поражения в прошлом сезоне — 0:1 и 0:4, а также ничью 0:0 в текущей кампании.

    Но есть важный нюанс: «Пэлас» феерил в матчах против «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. К счастью, эта команда уже в прошлом, теперь лондонский клуб ждет встреча с «МЮ» Аморима.

    Наше мнение — «Манчестер Юнайтед» наконец-то поставит на место выскочек из Лондона.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 3.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Рахимова — Букша
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ястремская — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мухова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Йонг — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Монца — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бавария — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» снова потеряет очки в игре с «Кристал Пэлас»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры