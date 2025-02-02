«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 23 матчах 29 очков.

Последние матчи: ранее на этой неделе «красные дьяволы» выиграли у «Стяуа» (2:0) в рамках Лиги Европы.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» завершил общий этап в топ-8 и попал сразу в 1/8 финала.

Кроме того, перед этим команда Рубена Аморим обыграла шотландский «Рейнджерс» и «Фулхэм».

Не сыграют: предстоящий матч пропустят Джонни Эванс и Мэйсон Маунт.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: можно сколько угодно иронизировать и драматизировать, но «Манчестер Юнайтед» постепенно оживает.

Достаточно сказать, что команда Аморима выиграла пять из шести последних матчей. Возможно, ключевой на этом отрезке стала победа над «Арсеналом» в Кубке Англии. «МЮ» играл 60 минут в меньшинстве, но все равно выстоял.

Единственным неприятным исключением стало поражение от «Брайтона» (1:3). Но уже сейчас можно предположить, что таких матчей, особенно на «Олд Траффорд», у «МЮ» в будущем будет значительно меньше.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке, набрав в предыдущих турах 27 очков.

Последние матчи: в прошлом туре «Кристал Пэлас» проиграл на своем «Брентфорду». Но перед этим у лондонского клуба была серия из шести матчей без поражений.

На лучшем отрезке в сезоне команда Оливера Гласнера выиграла у «Саутгемптона», «Лестера» и «Вест Хэма», а также поделила очки с «Челси».

Не сыграют: Адам Уортон и Шейк Дукуре.

Состояние команды: «Кристал Пэлас» продолжается оставаться классическим середняком, который может и конкретно разочаровать, и внезапно порадовать победой или ничьей в матче против серьезного соперника.

Достаточно вспомнить ничьи с «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «Челси». Ну или победу над «Тоттенхэмом».

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из шести предыдущих матчей на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» пропустил больше одного гола только в одном из шести предыдущих матчей

«Кристал Пэлас» потерпел лишь три поражения в 11-ти выездных матчах АПЛ

«Манчестер Юнайтед» ни разу не выиграл и не забил ни одного гола в трех предыдущих матчах против «Кристал Пэлас»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Кристал Пэлас» — за 3.62.

Прогноз: да, «Манчестер Юнайтед» действительно слабо провел три предыдущих матча против «Пэлас». Там были два поражения в прошлом сезоне — 0:1 и 0:4, а также ничью 0:0 в текущей кампании.

Но есть важный нюанс: «Пэлас» феерил в матчах против «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. К счастью, эта команда уже в прошлом, теперь лондонский клуб ждет встреча с «МЮ» Аморима.

Наше мнение — «Манчестер Юнайтед» наконец-то поставит на место выскочек из Лондона.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 3.64.