«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 20:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стал первым английским клубом из топ-дивизиона, который выиграл 15 матчей кряду во всех турнирах. Невероятный рекорд, а тем более сейчас, в этой непростой обстановке.

В прошлом туре «Манчестер Сити» уничтожил «Ливерпуль» — команда Пепа Гвардиолы забила на «Энфилде» четыре мяча. Пусть и не без везения, но двух мнений тут не может быть, «Сити» был явно лучше «мерсисайдцев».

После этого победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ достигла десяти матчей. И тут самое удивительное, что за весь этот период «горожане» пропустили лишь два мяча. Оборона «Сити» последние пару месяцев действительно напоминает непробиваемую стену.

Ну а результативность «Сити» это уже давно привычное явление. Если говорить про АПЛ, то в пяти предыдущих играх лидер текущего чемпионата забил 14 мячей.

«Тоттенхэм»

Тем временем у «Тоттенхэма» окончательно что-то сломалось в игре. Если раньше все команды Жозе Моуринью отличались, в первую очередь, надежной обороной, то сейчас в этом плане полная катастрофа.

Все прогнозы на АПЛ

Несколько дней назад «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в Кубке Англии со счетом 4:5. Плюс не так давно было поражение от «Ливерпуля» — 1:3. В матчах с прямыми конкурентами защита команда трещит по швам.

Кроме того, не забываем про поражения от «Брайтона» и «Челси». Там «Тоттенхэм» пропустил только по одному мячу, но при этом ни разу не забил.

Четыре поражения и всего лишь одна победа над безнадежным «Вест Бромвичем»: все чаще начинает появляться ощущение, что Моуринью не совсем контролирует ситуацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным, на тотал больше 2,5 можно поставить всего лишь за 1.68. Так себе коэффициент, учитывая, как много в этом сезоне АПЛ матчей, где было забито не больше двух мячей.

Но в данном случае, пожалуй, все логично. Если «Тоттенхэм» даже от «Эвертона» получил пять мячей, то поездка в гости к «Манчестер Сити» тем более может завершиться полной капитуляцией.

И не будем забывать про мотивацию «Сити» после двух кряду поражений от «Тоттенхэма». Гвардиола всегда возвращает долги, в чем уже неоднократно успел убедиться даже Юрген Клопп.

Ставка - тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.26.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1,0 за 2.11.