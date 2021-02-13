«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» стал первым английским клубом из топ-дивизиона, который выиграл 15 матчей кряду во всех турнирах. Невероятный рекорд, а тем более сейчас, в этой непростой обстановке.
В прошлом туре «Манчестер Сити» уничтожил «Ливерпуль» — команда Пепа Гвардиолы забила на «Энфилде» четыре мяча. Пусть и не без везения, но двух мнений тут не может быть, «Сити» был явно лучше «мерсисайдцев».
После этого победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ достигла десяти матчей. И тут самое удивительное, что за весь этот период «горожане» пропустили лишь два мяча. Оборона «Сити» последние пару месяцев действительно напоминает непробиваемую стену.
Ну а результативность «Сити» это уже давно привычное явление. Если говорить про АПЛ, то в пяти предыдущих играх лидер текущего чемпионата забил 14 мячей.
«Тоттенхэм»
Тем временем у «Тоттенхэма» окончательно что-то сломалось в игре. Если раньше все команды Жозе Моуринью отличались, в первую очередь, надежной обороной, то сейчас в этом плане полная катастрофа.
Несколько дней назад «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в Кубке Англии со счетом 4:5. Плюс не так давно было поражение от «Ливерпуля» — 1:3. В матчах с прямыми конкурентами защита команда трещит по швам.
Кроме того, не забываем про поражения от «Брайтона» и «Челси». Там «Тоттенхэм» пропустил только по одному мячу, но при этом ни разу не забил.
Четыре поражения и всего лишь одна победа над безнадежным «Вест Бромвичем»: все чаще начинает появляться ощущение, что Моуринью не совсем контролирует ситуацию.
Прогноз и ставка
Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным, на тотал больше 2,5 можно поставить всего лишь за 1.68. Так себе коэффициент, учитывая, как много в этом сезоне АПЛ матчей, где было забито не больше двух мячей.
Но в данном случае, пожалуй, все логично. Если «Тоттенхэм» даже от «Эвертона» получил пять мячей, то поездка в гости к «Манчестер Сити» тем более может завершиться полной капитуляцией.
И не будем забывать про мотивацию «Сити» после двух кряду поражений от «Тоттенхэма». Гвардиола всегда возвращает долги, в чем уже неоднократно успел убедиться даже Юрген Клопп.
Ставка - тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2.26.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1,0 за 2.11.