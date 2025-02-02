1-й таймАтлетико — МальоркаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан Гризманн«Атлетико» — «Мальорка». Онлайн Стивен ДжеррардДжеррард, Билич и еще 3 известных тренера, которые провалились в Саудовской Аравии Джон Дуран и Морган РоджерсВзяли и удивили. «Астон Вилла», «Брест» и еще три сенсации общего этапа Лиги чемпионов
  • 21:06
    • Хет-трик Дембеле обеспечил ПСЖ победу над «Брестом»
  • 20:01
    • «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», Салах оформил дубль
  • 19:40
    • Дубль Никишина помог СКА обыграл московское «Динамо»
  • 19:31
    • «Бавария» «перестреляла» «Хольштайн», «Фрайбург» одолел «Бохум»
  • 18:43
    • Александрова стала финалисткой турнира в Линце
    Все новости спорта

    «Наполи» потеряет очки в Риме

    «Рома» — «Наполи». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 2 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома»
    2 февраля пройдет матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на своем поле сыграет против «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2025 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 22:45 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: Римская команда находится на девятом месте в таблице, имея в активе 34 очка и на два пункта отстает от еврозоны.

    «Рома» выиграла восемь поединков из 22 проведенных, шесть раз сыграла вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 33:27.

    Рома — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Волки» накануне этого поединка на своем поле обыграли франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:0 в основной сетке Лиги Европы и прошли в плей-офф. А в последних играх чемпионата Италии они дома справились с «Дженоа» 3:1 и одолели в гостях «Удинезе» 2:1 в предыдущем туре.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: Римляне в рамках чемпионата Италии не знают горечи поражений вот уже на протяжении шести поединков подряд. За это время «Рома» дважды сыграла вничью и отпраздновала четыре виктории, но трижды победили в родных стенах. Уступил же столичный коллектив только раз за минувшие девять поединков с учетом всех соревнований, уступив в Лиге Европы В Нидерландах 0:1 «АЗ Алкмар». В остальных же восьми встречах за данный отрезок римляне еще два раза расписали мировые и шесть игр выиграли.

    «Наполи»

    Турнирное положение: Клуб из города Неаполь с 53 очками лидирует в таблице, но второй «Интер» опережает на три очка, у которого есть игра в запасе.

    «Наполи» отпраздновал 17 викторий в 22 играх чемпионата, два раза сыграл вничью и трижды уступал, разница мячей составляет 37:15.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: На прошлых выходных неаполитанцы в волевом стиле на своем поле смогли переиграть туринский «Ювентус» со счетом 2:1. А ранее они в Бергамо одолели «Аталанту» со счетом 3:2 и дома выиграли у «Вероны» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Защитник Матиас Оливера пребывает в лазарете.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Состояние команды: «Наполи» вышел победителем из своих семи предыдущих встреч, все которые пришлись на матчи чемпионата страны. И лишь в трех этих играх «голубые» смогли сохранить свои ворота на замке, а еще в трех поединках они пропустили по голу. Перед этой же удачной серией коллектив потерпел два фиаско от римского «Лацио» в кубке и чемпионате Италии, прервав на тот момент 3-матчевую серию без проигрышей.

    Статистика для ставок

    • «Рома» в Серии А не уступает на протяжении шести встреч, выиграв четыре из них

    • «Наполи» выиграл шесть предыдущих игр чемпионата Италии

    • В первом круге «Наполи» дома обыграл «Рому» со счетом 1:0. А в прошлом сезоне римляне на своем поле одолели неаполитанцев 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Наполи» букмекеры дают коэффициент 2.46. Ничья оценена в 3.20, а победа «Ромы» оценена в 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Учитывая надежную игру обоих клубов в последнее время, ожидаем от них низовой встречи, и поэтому рекомендуем ставку на тотал меньше 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: А вторым вариантом поставим на викторию римлян с 0 форой, ведь в родных стенах «волки» в текущем чемпионате оступаются редко.

    Ставка: победа «Ромы» с форой 0 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Унион — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Оливейры
  • Бои
  • Сегодня в 21:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Павлович — Розенстрайк
  • Бои
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Магомедов — Пейдж
  • Бои
  • Сегодня в 22:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Адесанья — Имавов
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Болонья — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.39
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Юта — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. «Наполи» потеряет очки в Риме
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры