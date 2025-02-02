2 февраля пройдет матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на своем поле сыграет против «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Римская команда находится на девятом месте в таблице, имея в активе 34 очка и на два пункта отстает от еврозоны.

«Рома» выиграла восемь поединков из 22 проведенных, шесть раз сыграла вничью и восемь встреч проиграла, разница мячей — 33:27.

Последние матчи: «Волки» накануне этого поединка на своем поле обыграли франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 2:0 в основной сетке Лиги Европы и прошли в плей-офф. А в последних играх чемпионата Италии они дома справились с «Дженоа» 3:1 и одолели в гостях «Удинезе» 2:1 в предыдущем туре.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Римляне в рамках чемпионата Италии не знают горечи поражений вот уже на протяжении шести поединков подряд. За это время «Рома» дважды сыграла вничью и отпраздновала четыре виктории, но трижды победили в родных стенах. Уступил же столичный коллектив только раз за минувшие девять поединков с учетом всех соревнований, уступив в Лиге Европы В Нидерландах 0:1 «АЗ Алкмар». В остальных же восьми встречах за данный отрезок римляне еще два раза расписали мировые и шесть игр выиграли.

«Наполи»

Турнирное положение: Клуб из города Неаполь с 53 очками лидирует в таблице, но второй «Интер» опережает на три очка, у которого есть игра в запасе.

«Наполи» отпраздновал 17 викторий в 22 играх чемпионата, два раза сыграл вничью и трижды уступал, разница мячей составляет 37:15.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: На прошлых выходных неаполитанцы в волевом стиле на своем поле смогли переиграть туринский «Ювентус» со счетом 2:1. А ранее они в Бергамо одолели «Аталанту» со счетом 3:2 и дома выиграли у «Вероны» со счетом 2:0.

Не сыграют: Защитник Матиас Оливера пребывает в лазарете.

Состояние команды: «Наполи» вышел победителем из своих семи предыдущих встреч, все которые пришлись на матчи чемпионата страны. И лишь в трех этих играх «голубые» смогли сохранить свои ворота на замке, а еще в трех поединках они пропустили по голу. Перед этой же удачной серией коллектив потерпел два фиаско от римского «Лацио» в кубке и чемпионате Италии, прервав на тот момент 3-матчевую серию без проигрышей.

Статистика для ставок

«Рома» в Серии А не уступает на протяжении шести встреч, выиграв четыре из них

«Наполи» выиграл шесть предыдущих игр чемпионата Италии

В первом круге «Наполи» дома обыграл «Рому» со счетом 1:0. А в прошлом сезоне римляне на своем поле одолели неаполитанцев 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Наполи» букмекеры дают коэффициент 2.46. Ничья оценена в 3.20, а победа «Ромы» оценена в 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Учитывая надежную игру обоих клубов в последнее время, ожидаем от них низовой встречи, и поэтому рекомендуем ставку на тотал меньше 2,5.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом поставим на викторию римлян с 0 форой, ведь в родных стенах «волки» в текущем чемпионате оступаются редко.

Ставка: победа «Ромы» с форой 0 за 2.20.