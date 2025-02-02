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    «Барселона» — «Алавес». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Испании 2 февраля 2025 года

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    Фермин Лопес
    2 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Алавес». Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Февраля 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 16:00 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Барселона»

    Турнирное положение: после 21 матча «Барселона» идет третьей в таблице Примеры с 42 очками.

    Последние матчи: в 21-м туре чемпионата Испании команда Ханса-Дитера Флика не оставила никаких шансов «Валенсии», разгромив ее со счетом 7:1.

    Барселона — Алавес: коэффициенты букмекеров

    С первых минут преимущество каталонцев было подавляющим и не вызывал никаких сомнений итоговый результат. Голы в этой встрече забивали Фермин Лопес (дважды), Де Йонг, Рафинья, Торрес, Левандовский, а еще один мяч был после автогола.

    В Лиге чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2), а ранее выиграла у «Бенфики» (5:4).

    Не сыграют: травмированы — Кристенсен (з), Мартинес (з), Тер Стеген (в), Бернал (п), Ольмо (п).

    Состояние команды: «Барселона» продолжает играть в мощный, интенсивный и результативный футбол, но проблемы с защитой, которые усугубились с травмой Иньиго Мартинеса, никуда не делись.

    Выходящий в последнее время в основе вратарь Щенсный также пока не является эталоном надежности, все-таки сказывается нехватка игровой практики в последнее время.

    «Алавес»

    Турнирное положение: сейчас «Алавес» занимает 17-е место в таблице Примеры с 21 очком.

    Последние матчи: в 21-м туре команда Эдуарда Куде на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), хотя играла намного лучше и заслуживала три очка.

    Уже на 6-й минуте ветеран «Алавеса» Кике Гарсия вывел свою команду вперед, точно исполнив 11-метровый удар. После этого баски имели еще несколько шансов увеличить свое преимущество, но в итоге пропустили в ответ на 66-й минуте.

    До этого была гостевая победа над «Бетисом» (3:1) и домашнее поражение от «Жироны» (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Абкар (з), травмированы — Хордан (п), Сивера (в).

    Состояние команды: после назначения на пост главного тренера «Алавеса» аргентинца Куде команда заиграла намного агрессивнее и в более атакующий футбол.

    Сейчас «Алавес» уже покинул зону вылета и способен продвинуться еще выше в турнирной таблице. Главное, что Куде заставил игроков поверить игроков в свои силы, особенно группу атаки, где собраны качественные футболисты.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Барселона» разгромила в гостях (3:0)

    • В прошлом сезоне также выиграли каталонцы (2:1, 3:1)

    • В позапрошлом сезоне «Алавес» уступил дома (0:1), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,21, а на «Алавес» — 14,5, ничью букмекеры оценивают в 7,70.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

    Прогноз: «Барселона» не является эталоном надежности при игре в обороне в этом сезоне, особенно после потери ведущего игрока Иньиго Мартинеса. Зато в атаке у каталонцев все идет просто замечательно, чему свидетельство 59 забитых мячей в 21 матче.

    «Алавес» при Куде точно получит шансы поймать на контратаке и со стандартных положений, поэтому стоит ждать результативного футбола.

    Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что забьет и «Алавес».

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,85.

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    «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Нас ждет результативное противостояние
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