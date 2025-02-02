2 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Алавес». Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: после 21 матча «Барселона» идет третьей в таблице Примеры с 42 очками.

Последние матчи: в 21-м туре чемпионата Испании команда Ханса-Дитера Флика не оставила никаких шансов «Валенсии», разгромив ее со счетом 7:1.

С первых минут преимущество каталонцев было подавляющим и не вызывал никаких сомнений итоговый результат. Голы в этой встрече забивали Фермин Лопес (дважды), Де Йонг, Рафинья, Торрес, Левандовский, а еще один мяч был после автогола.

В Лиге чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2), а ранее выиграла у «Бенфики» (5:4).

Не сыграют: травмированы — Кристенсен (з), Мартинес (з), Тер Стеген (в), Бернал (п), Ольмо (п).

Состояние команды: «Барселона» продолжает играть в мощный, интенсивный и результативный футбол, но проблемы с защитой, которые усугубились с травмой Иньиго Мартинеса, никуда не делись.

Выходящий в последнее время в основе вратарь Щенсный также пока не является эталоном надежности, все-таки сказывается нехватка игровой практики в последнее время.

«Алавес»

Турнирное положение: сейчас «Алавес» занимает 17-е место в таблице Примеры с 21 очком.

Последние матчи: в 21-м туре команда Эдуарда Куде на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), хотя играла намного лучше и заслуживала три очка.

Уже на 6-й минуте ветеран «Алавеса» Кике Гарсия вывел свою команду вперед, точно исполнив 11-метровый удар. После этого баски имели еще несколько шансов увеличить свое преимущество, но в итоге пропустили в ответ на 66-й минуте.

До этого была гостевая победа над «Бетисом» (3:1) и домашнее поражение от «Жироны» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Абкар (з), травмированы — Хордан (п), Сивера (в).

Состояние команды: после назначения на пост главного тренера «Алавеса» аргентинца Куде команда заиграла намного агрессивнее и в более атакующий футбол.

Сейчас «Алавес» уже покинул зону вылета и способен продвинуться еще выше в турнирной таблице. Главное, что Куде заставил игроков поверить игроков в свои силы, особенно группу атаки, где собраны качественные футболисты.

Статистика для ставок

В первом круге «Барселона» разгромила в гостях (3:0)

В прошлом сезоне также выиграли каталонцы (2:1, 3:1)

В позапрошлом сезоне «Алавес» уступил дома (0:1), а в гостях сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,21, а на «Алавес» — 14,5, ничью букмекеры оценивают в 7,70.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,90, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: «Барселона» не является эталоном надежности при игре в обороне в этом сезоне, особенно после потери ведущего игрока Иньиго Мартинеса. Зато в атаке у каталонцев все идет просто замечательно, чему свидетельство 59 забитых мячей в 21 матче.

«Алавес» при Куде точно получит шансы поймать на контратаке и со стандартных положений, поэтому стоит ждать результативного футбола.

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,90.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что забьет и «Алавес».

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,85.