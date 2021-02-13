Куман заявил, что «Барселоне» необходимо усиление в защите

Главный тренервыразил сожаление по поводу того, что в зимнее трансферное окно клубу не удалось подписать защитника.

«Как по мне, нам было необходимо усиление. В конечном итоге этого не случилось, поэтому мы должны продолжать с тем, что есть.

Но я должен сказать, что нам действительно нужен был трансфер из-за травм. Нам не хватало людей из-за повреждений Деста, Араухо, Пике.

Нам не хватает сил в обороне, но правда и то, что мы не смогли сыграть много матчей с одной и той же связкой защитников. Из-за травм упала наша обороноспособность», — цитирует Кумана Diario Sport.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка после 21 тура, уступая лидеру восемь баллов.