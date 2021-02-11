ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
  • 19:54
    • УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча ПСЖ — «Истанбул»
  • 19:01
    • Неймар выбыл на четыре недели
  • 19:32
    • Сборная России выиграла у Финляндии в матче Евротура
  • 18:33
    • Российскую лыжницу лишили золота юниорского чемпионата мира
  • 18:16
    • Матч «Зенита» с «Пюником» отменен
    Все новости спорта

    УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча ПСЖ — «Истанбул»

    Футбол УЕФА Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Истанбул Башакшехир Между тем Скандалы Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул» Себастьяна Кольцеску, сообщает ProSport.

    Стадион в Париже
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стадион в Париже

    Встреча была остановлена на 14-й минуте после того, как Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо.

    Футболисты отказались продолжать игру. Матч был доигран только на следующий день и завершился победой парижан со счетом 5:1.

    Проведя расследование, УЕФА пришел к выводу, что Кольцеску употребил слово «черный» лишь для того, чтобы помочь Овидиу Хацегану идентифицировать тренера «Истанбула». Отмечается, что в румынском языке формулировка «этот черный» не имеет отрицательного значения или негативных коннотаций.

  • Матч ПСЖ — «Истанбул» перенесён на 9 декабря
  • Читайте по теме

    • Таким образом, Кольцеску не будет наказан и сможет продолжить карьеру арбитра.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенцы вновь победят в эконом-режиме?
  • «Бавария» — «Тигрес». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Баски» сделают весомую заявку на финал в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выйдет ли «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии?
  • «Барнсли» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эшторил — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры