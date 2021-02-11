УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча ПСЖ — «Истанбул»

УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул», сообщает ProSport.

Встреча была остановлена на 14-й минуте после того, как Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо.

Футболисты отказались продолжать игру. Матч был доигран только на следующий день и завершился победой парижан со счетом 5:1.

Проведя расследование, УЕФА пришел к выводу, что Кольцеску употребил слово «черный» лишь для того, чтобы помочь Овидиу Хацегану идентифицировать тренера «Истанбула». Отмечается, что в румынском языке формулировка «этот черный» не имеет отрицательного значения или негативных коннотаций.

Таким образом, Кольцеску не будет наказан и сможет продолжить карьеру арбитра.