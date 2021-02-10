Агент: Для второго круга РПЛ Бохинен — не лучшая кандидатура для ЦСКА

Футбольный агентподелился мнением о возможном переходе в ЦСКА полузащитника норвежского «Стабека»

«Мое мнение немножко расходится с мнением ЦСКА. По мне, Эмиль — скорее не опорный, а центральный полузащитник, а армейцам сейчас, мне кажется, требовался ярко выраженный опорник. Хотя, возможно, ЦСКА будет использовать Бохинена именно в опорной зоне.

У него есть все, чтобы заиграть в этом клубе, но для ЦСКА, наверно, было бы правильнее взять более зрелого игрока, который мгновенно добавил бы качества в командной игре. Все-таки команда борется за чемпионство.

У Бохинена, уверен, будет этап адаптации. Переход из норвежской лиги в российскую потребует определенного времени. К тому же предсезонные сборы уже практически закончились. В долгосрочной перспективе это классный трансфер, а для второго круга этого чемпионата Бохинен не лучшая кандидатура. Другие игроки, фигурировавшие в прессе, больше помогли бы ЦСКА», — приводит слова Степанова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатил за Бохинена 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 Бохинен провел в чемпионате Норвегии 24 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Он также выступал за сборные Норвегии различных возрастов.