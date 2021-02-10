ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
  • 07:00
    • Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Australian Open
  • 00:51
    • «Реал» обыграл «Хетафе» в Мадриде
  • 00:44
    • «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
  • 01:17
    • Гол Мактоминая вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии
  • 20:36
    • Массимо Каррера возглавил клуб в Италии
    Все новости спорта

    Агент: Для второго круга РПЛ Бохинен — не лучшая кандидатура для ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Футбольный агент Андрей Степанов поделился мнением о возможном переходе в ЦСКА полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена.

    Эмиль Бохинен (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Бохинен (слева)

    «Мое мнение немножко расходится с мнением ЦСКА. По мне, Эмиль — скорее не опорный, а центральный полузащитник, а армейцам сейчас, мне кажется, требовался ярко выраженный опорник. Хотя, возможно, ЦСКА будет использовать Бохинена именно в опорной зоне.

    У него есть все, чтобы заиграть в этом клубе, но для ЦСКА, наверно, было бы правильнее взять более зрелого игрока, который мгновенно добавил бы качества в командной игре. Все-таки команда борется за чемпионство.

    У Бохинена, уверен, будет этап адаптации. Переход из норвежской лиги в российскую потребует определенного времени. К тому же предсезонные сборы уже практически закончились. В долгосрочной перспективе это классный трансфер, а для второго круга этого чемпионата Бохинен не лучшая кандидатура. Другие игроки, фигурировавшие в прессе, больше помогли бы ЦСКА», — приводит слова Степанова «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатил за Бохинена 1,5 миллиона евро.

    В сезоне-2019/20 Бохинен провел в чемпионате Норвегии 24 матча, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Он также выступал за сборные Норвегии различных возрастов.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли Ракитич «Севилье» одолеть «Барселону»?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Аталанта» пройдет в следующий раунд Кубка Италии?
  • «Аталанта» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Ириски» со «шпорами» оживятся после перерыва?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Суонси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Мемфис — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры