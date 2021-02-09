Семак рассказал о неприятных ощущениях после травмы Малкома

Главный тренер «Зенита»поделился эмоциями после контрольного матча со сборной Иордании (1:0).

В начале второго тайма травму колена получил полузащитник Малком.

«Пока не знаем, что с ним, я думаю, завтра будет какая-то информация. Сейчас по горячим следам достаточно сложно что-то сказать — посмотрим.

Момент неприятный и его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьезная травма, сказать пока нельзя. Завтра будет информация.

Что касается разных таймов по игре, это абсолютно нормально, у нас два разных состава, и естественно, что молодым игрокам было сложнее атаковать во втором тайме. Тем не менее, у нас есть пища для размышлений, а это самое важное.

По поводу игры: это хороший спарринг в недельном цикле. После работы, которая предшествовала этому матчу, было достаточно сложно, и вы это видели. По движению не так просто было, но это понятно и ожидаемо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».