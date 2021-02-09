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    Семак рассказал о неприятных ощущениях после травмы Малкома

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после контрольного матча со сборной Иордании (1:0).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    В начале второго тайма травму колена получил полузащитник Малком.

    «Пока не знаем, что с ним, я думаю, завтра будет какая-то информация. Сейчас по горячим следам достаточно сложно что-то сказать — посмотрим.

    Момент неприятный и его ощущения тоже достаточно неприятные, но насколько серьезная травма, сказать пока нельзя. Завтра будет информация.

    Что касается разных таймов по игре, это абсолютно нормально, у нас два разных состава, и естественно, что молодым игрокам было сложнее атаковать во втором тайме. Тем не менее, у нас есть пища для размышлений, а это самое важное.

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    • По поводу игры: это хороший спарринг в недельном цикле. После работы, которая предшествовала этому матчу, было достаточно сложно, и вы это видели. По движению не так просто было, но это понятно и ожидаемо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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