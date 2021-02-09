«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Кварахцелии

одержал победу надв рамках заключительного контрольного матча на втором сборе.

Игра, состоявшаяся в турецком Белеке, завершилась в пользу команды Леонида Слуцкого со счетом 3:1.

Дважды в составе «Рубина» отличился Хвича Кварахцелия (19-я и 79-я минуты), еще один мяч в ворота соперника отправил Денис Макаров (43).

«Рубин»: Янович, Зотов, Уремович, Старфельт (Бегич, 80), Шатов (Костюков, 60), Йевтич, Макаров, Самошников, Кварацхелия (Игнатьев, 80), Абильдгор, Деспотович (Климов, 80).

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров. «Нижний Новгород» лидирует в чемпионате ФНЛ.