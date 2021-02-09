«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Кварахцелии

Хвича Кварахцелия
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Игра, состоявшаяся в турецком Белеке, завершилась в пользу команды Леонида Слуцкого со счетом 3:1.
Дважды в составе «Рубина» отличился Хвича Кварахцелия (19-я и 79-я минуты), еще один мяч в ворота соперника отправил Денис Макаров (43).
«Рубин»: Янович, Зотов, Уремович, Старфельт (Бегич, 80), Шатов (Костюков, 60), Йевтич, Макаров, Самошников, Кварацхелия (Игнатьев, 80), Абильдгор, Деспотович (Климов, 80).
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров. «Нижний Новгород» лидирует в чемпионате ФНЛ.
⚽️ Второй гол Квары в ворота «Нижнего Новгорода» pic.twitter.com/Assa1pWhLa— «Рубин» Казань (@fcrk) February 9, 2021