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    «Рубин» обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Кварахцелии

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    «Рубин» одержал победу над «Нижним Новгородом» в рамках заключительного контрольного матча на втором сборе.

    Хвича Кварахцелия
    Хвича Кварахцелия

    Игра, состоявшаяся в турецком Белеке, завершилась в пользу команды Леонида Слуцкого со счетом 3:1.

    Дважды в составе «Рубина» отличился Хвича Кварахцелия (19-я и 79-я минуты), еще один мяч в ворота соперника отправил Денис Макаров (43).

    «Рубин»: Янович, Зотов, Уремович, Старфельт (Бегич, 80), Шатов (Костюков, 60), Йевтич, Макаров, Самошников, Кварацхелия (Игнатьев, 80), Абильдгор, Деспотович (Климов, 80).

    «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров. «Нижний Новгород» лидирует в чемпионате ФНЛ.

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