Пранделли: Я надеюсь, что Кокорин может быть полезен на любой позиции впереди

Главный тренер «Фиорентины»накануне игры с «Интером» в чемпионате Италии рассказал о состоянии российского форварда команды

«Кокорин поправляется. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым.

Я надеюсь, что Кокорин может быть полезен на любой позиции впереди. У него отличные качества, и он может быть очень полезен для этой команды.

В целом команда находится в хорошей форме. Рибери получил небольшую травму, и нам придется оценить, сможет ли он против "Интера" сыграть», — цитирует Пранделли клубная пресс-служба

Напомним, 29-летний форвард перешел в итальянский клуб в конце января, подписав контракт на 3,5 года. Ранее «Фиорентина» сообщила, что все документы для участия Кокорина в матчах Серии А оформлены.

Матч 21-го тура Серии А «Фиорентина» — «Интер» пройдет в пятницу, 5 февраля во Флоренции. Россиянин попал в заявку «фиалок».