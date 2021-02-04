ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнНевероятный камбэк и возрождение Гризманна. «Барселона» одержала победу, которая придаст ей уверенности
  • 21:16
    • Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Интера»
  • 20:12
    • «Црвена Звезда» подписала контракт с 17-летним россиянином
  • 18:59
    • «Тигрес» обыграл «Ульсан Хёндэ» и вышел в полуфинал КЧМ-2021
  • 18:00
    • Прядкин пообещал помочь «Тамбову» избежать банкротства
  • 16:02
    • ЦСКА интересуется норвежским полузащитником
    Все новости спорта

    Пранделли: Я надеюсь, что Кокорин может быть полезен на любой позиции впереди

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол Италии Интер Футбол России Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли накануне игры с «Интером» в чемпионате Италии рассказал о состоянии российского форварда команды Александра Кокорина.

  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!

    «Кокорин поправляется. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым.

    Я надеюсь, что Кокорин может быть полезен на любой позиции впереди. У него отличные качества, и он может быть очень полезен для этой команды.

    В целом команда находится в хорошей форме. Рибери получил небольшую травму, и нам придется оценить, сможет ли он против "Интера" сыграть», — цитирует Пранделли клубная пресс-служба

    Напомним, 29-летний форвард перешел в итальянский клуб в конце января, подписав контракт на 3,5 года. Ранее «Фиорентина» сообщила, что все документы для участия Кокорина в матчах Серии А оформлены.

    Матч 21-го тура Серии А «Фиорентина» — «Интер» пройдет в пятницу, 5 февраля во Флоренции. Россиянин попал в заявку «фиалок».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится лондонское дерби?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Севильцы шагнут в полуфинал?
  • «Бетис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Бавария» устроит погром в Берлине?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  14.81
  • Суперэкспресс на 6-7 февраля
  • 07/02/2021 в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры