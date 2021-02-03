Сент-Этьен — Нант: смотреть онлайн трансляцию 03.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Нант» — «Сент-Этьен» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Нант» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Нант»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Нант».

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