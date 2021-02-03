«Сент-Этьен» встретится на своем поле с «Нантом» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Сент-Этьен» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» после 22-х сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 16-й строчке.

В прошлом туре «Сент-Этьен» прервал серию из шести матчей без побед. Это случилось в игре с «Ниццей». Команда Клода Пюэля вырвала победу на последних минутах — 1:0.

Перед этим же «Сент-Этьен» потерпел три поражения кряду. Самым болезненным стал домашний проигрыш «Лиону» со счетом 5:0.

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Из позитивных моментов, которых, на самом деле, не так уж и много, можно выделить домашнюю ничью с «Пари Сен-Жермен». В начале января встреча с действующим чемпионом на «Жеффруа Гишар» завершилась со счетом 1:1.

«Нант»

Тем временем «Нант» находится еще ниже — на 17-м месте. И судя по всему, вторая половина сезона станет для команды настоящим испытанием.

Руководство клуба, по всей видимости, ошиблось, решив, что «Нант» придет в себя после назначения на пост главного тренера Раймон Доменека. «Канарейки» еще ни разу не выигрывали под руководством экс-наставника сборной Франции.

Более того, в минувшее воскресенье безвыигрышная серия «Нанта» достигла 13-ти матчей. Это настоящий игровой кризис. На этот раз «Нант» проиграл на своем поле «Монако».

Последнюю на данный момент домашнюю победу «Нант» одержал еще в середине октября.

Прогноз и ставка

На «Сент-Этьен» в этом матче можно поставить за 2.14, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Нанта» — за 3.78.

Сложно сказать, кому здесь больше повезет, а именно от этого в большей степени будет зависеть, кому достанутся три очка. Хотя вполне возможно, что игра завершится вничью.

Наша ставка — обе команды забьют за 2.01. «Нанту» надо рисковать, «Сент-Этьену» — тоже.

Ну или более смелый вариант — ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.79.