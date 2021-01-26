Вест Бромвич — Манчестер Сити: прямая трансляция матча 26.01.2021, где смотреть онлайн

В 23:15 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.00.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити».

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