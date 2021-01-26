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    Пропустит ли «Манчестер Сити» на «Хоуторнс»?

    «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч чемпионата Англии по футболу 26 января 2021 года

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    «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка
    Бернарду Силва
    Во вторник, 26 января, «Вест Бромвич» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Хоуторнс», начнется в 23:15 по московскому времени. «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Января 2021 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 14.00
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.21
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 11 очков.

    «Дрозды» одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений в 19 сыгранных турах.

    В январе команда Сэма Эллардайса уступила «Арсеналу» (0:4) и «Вест Хэму» (1:2), а также обыграла «Вулверхэмптон» (3:2). Кроме того, «Вест Бромвич» вылетел из Кубка Англии, по пенальти проиграв «Блэкпулу» (2:2, 2:3 — по пенальти).

    Календарь и таблица АПЛ

    После травм у «дроздов» восстанавливаются Карлан Грант, Грейди Диангана, Конор Таунсенд и Мэтти Филлипс.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии с 38 набранными очками.

    В 18 сыгранных турах «горожане» записали на свой счет 11 побед, пять ничьих и два поражения.

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    • В активе подопечных Пепа Гвардиолы серия из шести побед подряд, во время которой они забили 13 голов, а пропустили всего один.

    Накануне «горожане» пробились в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Челтенхэм» (3:1).

    В лазарете «Манчестер Сити» находятся Серхио Агуэро, Кевин де Брейне, Кайл Уокер и Натан Аке.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.22, победа «Вест Бромвича» — 14.00, ничья — 6.90.

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    «Дрозды» оказались в таком положении, что основной задачей на остаток сезона является сохранение прописки в элитном дивизионе.

    Очевидно, что Сэму Эллардайсу нужно настраивать своих подопечных на борьбу за каждый балл, вот только отнять очки у набравших ход «горожан», как нам кажется, будет нереально.

    В настоящее время команда Пепа Гвардиолы по праву считается одним из главных претендентов на титул, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Сити" с форой -2» за 2.00.

    Еще один интересный вариант — «гости победят и не пропустят» за 1.98. «Манчестер Сити» в январе пропускает мало, так что способен сдержать атаку «Вест Бромвича».

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