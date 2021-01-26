Борнмут — Кроули Таун: прямая трансляция матча 26.01.2021, где смотреть онлайн

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Кроули Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Борнмут»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Борнмут — Кроули Таун.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.