ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дастин ПорьеПорье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом Златан Ибрагимович«Милан» попал под каток. И все же стал зимним чемпионом «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» одолела «Эльче»
  • 01:58
    • Российские гандболисты не сумели выйти в четвертьфинал ЧМ
  • 22:00
    • «МЮ» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
  • 01:13
    • «Лион» на выезде разгромил «Сент-Этьен»
  • 01:05
    • «Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией»
  • 20:55
    • «Лилль» обыграл «Ренн» и догнал ПСЖ
  • 16:03
    • Российские биатлонистки выиграли эстафету в Антхольце
  • 20:09
    • «Барселона» обыграла в гостях «Эльче»
    Все новости спорта

    Справится ли «Борнмут» с «Кроули Таун»?

    «Борнмут» — «Кроули Таун». Прогноз (к. 2.90) и ставки на Кубок Англии 26 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут
    «Борнмут» — «Кроули Таун»: прогноз и ставка
    «Борнмут» не выиграл три прошлых матча
    «Кроули Таун» сыграет с гостях против «Борнмутом» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:00 мск. «Борнмут» — «Кроули Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Борнмут»

    «Борнмут» пока что прошел лишь одну стадию Кубка Англии. В третьем раунде турнира он разгромил «Олдхэм» со счетом 4:1.

    Коллектив вовсю пытается вернуться в английскую Премьер-лигу. Пока что команда занимает шестое место с 42 очками в активе.

    В предыдущем туре «Борнмут» на выезде умудрился уступить «Дерби Каунти» (0:1). А перед этим не менее неожиданно проиграл дома «Лутон Тауну» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    Даже без учета этих провалов клуб не баловал своих болельщиков стабильностью результатов. До того команда дома не сумела переиграть «Миллуолл» (1:1).

    «Кроули Таун»

    Тем временем, «Кроули Таун» прошел уже три раунда. После побед над «Торки Юнайтед» (6:5), «Уимблдоном» (2:1) он сенсационно разгромил «Лидс» (3:0).

    Коллектив выступает во Второй английской лиге. Он является четвертым по рангу дивизионом английского футбола.

  • 10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока
  • Теперь экс-нападающий сборной Англии будет тренировать «Дерби Каунти»
  • 16/01/2021

    • Правда, у команды есть все шансы повыситься в классе. Нынешнее 12 место при трехочковом отставании от лидера — результат перспективный.

    При этом клуб не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах. В трех последних же и вовсе только выигрывал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.62
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бенфика — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.98
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Уиком — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сошо — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фаренсе — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ванкувер — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Фрэнк Лэмпард
  • «Челси» превратился в середняка АПЛ
    • 14:28 20/01/2021
    «Борнмут» — «Кроули Таун»: прогноз и ставка на матч 26.01.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.90.
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры