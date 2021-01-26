«Борнмут»
«Борнмут» пока что прошел лишь одну стадию Кубка Англии. В третьем раунде турнира он разгромил «Олдхэм» со счетом 4:1.
Коллектив вовсю пытается вернуться в английскую Премьер-лигу. Пока что команда занимает шестое место с 42 очками в активе.
В предыдущем туре «Борнмут» на выезде умудрился уступить «Дерби Каунти» (0:1). А перед этим не менее неожиданно проиграл дома «Лутон Тауну» (0:1).
Даже без учета этих провалов клуб не баловал своих болельщиков стабильностью результатов. До того команда дома не сумела переиграть «Миллуолл» (1:1).
«Кроули Таун»
Тем временем, «Кроули Таун» прошел уже три раунда. После побед над «Торки Юнайтед» (6:5), «Уимблдоном» (2:1) он сенсационно разгромил «Лидс» (3:0).
Коллектив выступает во Второй английской лиге. Он является четвертым по рангу дивизионом английского футбола.
Правда, у команды есть все шансы повыситься в классе. Нынешнее 12 место при трехочковом отставании от лидера — результат перспективный.
При этом клуб не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах. В трех последних же и вовсе только выигрывал.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.