«Кроули Таун» сыграет с гостях против «Борнмутом» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:00 мск. «Борнмут» — «Кроули Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» пока что прошел лишь одну стадию Кубка Англии. В третьем раунде турнира он разгромил «Олдхэм» со счетом 4:1.

Коллектив вовсю пытается вернуться в английскую Премьер-лигу. Пока что команда занимает шестое место с 42 очками в активе.

В предыдущем туре «Борнмут» на выезде умудрился уступить «Дерби Каунти» (0:1). А перед этим не менее неожиданно проиграл дома «Лутон Тауну» (0:1).

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Даже без учета этих провалов клуб не баловал своих болельщиков стабильностью результатов. До того команда дома не сумела переиграть «Миллуолл» (1:1).

«Кроули Таун»

Тем временем, «Кроули Таун» прошел уже три раунда. После побед над «Торки Юнайтед» (6:5), «Уимблдоном» (2:1) он сенсационно разгромил «Лидс» (3:0).

Коллектив выступает во Второй английской лиге. Он является четвертым по рангу дивизионом английского футбола.

Правда, у команды есть все шансы повыситься в классе. Нынешнее 12 место при трехочковом отставании от лидера — результат перспективный.

При этом клуб не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах. В трех последних же и вовсе только выигрывал.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 2,90.