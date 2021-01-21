Где смотреть Фатих Карагюмрюк — Бешикташ: во сколько прямая трансляция матча в турецской футбольной Суперлиге 21.01.2021

В 16:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк» 5:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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