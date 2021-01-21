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    Удержится ли «Бешикташ» на вершине?

    «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ». Прогноз и ставка (к. 2.15) на матч Суперлиги 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»
    «Бешикташ» лидирует в Суперлиге
    «Фатих Карагюмрюк» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 20-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 января, начало — в 16:00 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Января 2021 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 16:00 Бешикташ Бешикташ
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    Коэффициенты на матч
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    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» имеет на своем счету на 11 очков меньше предстоящего противника и находится на восьмой строчке в турнирной таблице.

    В декабре дебютант элиты на своем стадионе переиграл сам «Галатасарай» со счетом 2:1. Отметим, что вырвать викторию удалось на 10 компенсированной минуте с пенальти.

    После этого команда не могла выиграть три поединка кряду. И если сперва сыграла вничью с «Гёзтепе» (1:1) на выезде, то затем проиграла «Трабзонспору» (1:2) дома и «Антальяспору» (1:3) в гостях.

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    Тем не менее, в двух предыдущих турах клуб одержал победы. 10 января он одолел на своем поле «Коньяспор» (2:1) и на выезде «Генчлерберлиги» (3:1).

    «Бешикташ»

    «Орлы» нынче на коне. Наконец-то стамбульский гранд вновь реально претендует на чемпионский титул, и как раз возглавляет турнирную таблицу.

    Правда, «Бешикташ» по очкам делит лидерство с вечным конкурентом «Фенербахче» — по 38 пунктов. Вот только по дополнительным показателям выше стоят бело-черные.

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    • Правда, в позапрошлом туре команду ждало разочарование. «Хатаяспор» оказал ожесточенное сопротивление, и в итоге отобрал очки у лидера (2:2).

    Но после этого «Бешикташ» прошел в четвертьфинале Кубка Турции «Ризеспор» (1:0) дома. А в прошлом туре коллектив оказался сильнее «Галатасарая» (2:0) в дерби.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 3,70.

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    Успех гостей оценивается в 1,91, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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