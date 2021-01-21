«Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ». Прогноз и ставка (к. 2.15) на матч Суперлиги 21 января 2021 года

«Фатих Карагюмрюк» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 20-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 января, начало — в 16:00 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» имеет на своем счету на 11 очков меньше предстоящего противника и находится на восьмой строчке в турнирной таблице.

В декабре дебютант элиты на своем стадионе переиграл сам «Галатасарай» со счетом 2:1. Отметим, что вырвать викторию удалось на 10 компенсированной минуте с пенальти.

После этого команда не могла выиграть три поединка кряду. И если сперва сыграла вничью с «Гёзтепе» (1:1) на выезде, то затем проиграла «Трабзонспору» (1:2) дома и «Антальяспору» (1:3) в гостях.

Все прогнозы на футбол

Тем не менее, в двух предыдущих турах клуб одержал победы. 10 января он одолел на своем поле «Коньяспор» (2:1) и на выезде «Генчлерберлиги» (3:1).

«Бешикташ»

«Орлы» нынче на коне. Наконец-то стамбульский гранд вновь реально претендует на чемпионский титул, и как раз возглавляет турнирную таблицу.

Правда, «Бешикташ» по очкам делит лидерство с вечным конкурентом «Фенербахче» — по 38 пунктов. Вот только по дополнительным показателям выше стоят бело-черные.

Правда, в позапрошлом туре команду ждало разочарование. «Хатаяспор» оказал ожесточенное сопротивление, и в итоге отобрал очки у лидера (2:2).

Но после этого «Бешикташ» прошел в четвертьфинале Кубка Турции «Ризеспор» (1:0) дома. А в прошлом туре коллектив оказался сильнее «Галатасарая» (2:0) в дерби.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 3,70.

Успех гостей оценивается в 1,91, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.