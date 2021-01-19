Уткин: Происходит гибель ЦСКА

Спортивный блогерпрокомментировал уход из ЦСКА тренеров

«Из ЦСКА ушли два тренера, которые давно составляли часть тренерской бригады. Давнее, чем главный тренер Виктор Гончаренко. Я говорю о Сергее Овчинникове и Викторе Онопко.

Затем стало известно, что изменения распространяются и на спортивную службу клуба — покидает свою должность спортивный директор Андрей Мовсесьян.

Уткин о ЦКА

Собирается уходить и Алексей Березуцкий. Он, в отличие от брата, находился на административной должности. Возможно, его брали для одного, а происходит нечто совершенно иное. Впрочем, возможно, кто-то из них останется в команде.

Что происходит? Происходит очень простой процесс. Происходит гибель ЦСКА. Гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали.

Я призываю вас не расстраиваться. С одной стороны, конечно, это грустно. Это расставание с прошлым. Каким будет будущее, неизвестно, и я совершенно не думаю, что это будущее будет гарантированно классным и хорошим.

На моей памяти ЦСКА гибнет уже очень и очень не первый раз. Наверное, раз в седьмой. Процесс драматичный, но нормальный и рутинный. А вы думали, что ЦСКА — семья.

А ЦСКА совсем не семья. Семьей, возможно, был некий период в истории ЦСКА. Но с тех пор как Гинер клуб продал… Вы знаете случаи, когда продавали семью?

Поэтому гибель ЦСКА — это важный образ, почти литературный — как гибель богов. С другой стороны, это действительно процесс, когда слово "гибель" маячит как нечто весьма вероятное. Такие перемены не бывают безопасными», — сказал Уткин.