ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января
  • 20:33
    • Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею
  • 00:47
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 00:37
    • Уткин: Происходит гибель ЦСКА
  • 23:58
    • СМИ: «Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова
  • 15:22
    • Решение по сроку дисквалификации Месси примут 19 января
    Все новости спорта

    Уткин: Происходит гибель ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал уход из ЦСКА тренеров Виктора Онопко и Сергея Овчинникова.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    «Из ЦСКА ушли два тренера, которые давно составляли часть тренерской бригады. Давнее, чем главный тренер Виктор Гончаренко. Я говорю о Сергее Овчинникове и Викторе Онопко.

    Затем стало известно, что изменения распространяются и на спортивную службу клуба — покидает свою должность спортивный директор Андрей Мовсесьян.

    Уткин о ЦКА

    Собирается уходить и Алексей Березуцкий. Он, в отличие от брата, находился на административной должности. Возможно, его брали для одного, а происходит нечто совершенно иное. Впрочем, возможно, кто-то из них останется в команде.

    Что происходит? Происходит очень простой процесс. Происходит гибель ЦСКА. Гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали.

    Я призываю вас не расстраиваться. С одной стороны, конечно, это грустно. Это расставание с прошлым. Каким будет будущее, неизвестно, и я совершенно не думаю, что это будущее будет гарантированно классным и хорошим.

    На моей памяти ЦСКА гибнет уже очень и очень не первый раз. Наверное, раз в седьмой. Процесс драматичный, но нормальный и рутинный. А вы думали, что ЦСКА — семья.

    А ЦСКА совсем не семья. Семьей, возможно, был некий период в истории ЦСКА. Но с тех пор как Гинер клуб продал… Вы знаете случаи, когда продавали семью?

    Поэтому гибель ЦСКА — это важный образ, почти литературный — как гибель богов. С другой стороны, это действительно процесс, когда слово "гибель" маячит как нечто весьма вероятное. Такие перемены не бывают безопасными», — сказал Уткин.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Обгонит ли «Боруссия» леверкузенцев в таблице Бундеслиги?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Будет ли результативным столичное дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.75
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Денвер — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры