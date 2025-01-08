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    «Эюпспор» сразу примется за дело

    «Эюпспор» — «Болуспор». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Болуспор»
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    «Эюпспор»
    8 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Болуспор». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Болуспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Эюпспор»

    Турнирное положение: Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент она расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эюпспор» неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 19 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Со счетом 4:1 был обыгран «Антальяспор».

    А вот до того команда подписала мировую с «Фенербахче» (1:1). При этом чуть ранее был уверенно обыгран заштатный «Этимесгут» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Эюпспор» забил 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эюпспор» всего на 3 очка отстает от идущего третьим «Самсунспора». Вот только проблемы в обороне пока и близко не решены.

    Матчи с «Болуспором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эюпспор» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Обыгрывать дома полпреда первого дивизиона команда просто обязана.

    «Болуспор»

    Турнирное положение: «Болуспор» окопался в середняках первой лиги. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Болуспор» лишь на 2 очка отстает от зоны стыков. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Победа над «Йени Малатьяспором» получилась яркой (4:2).

    До того команда потерпела поражение от «Коджаелиспора» (1:3). Зато поединок с «Трабзоном» завершился уверенной победой (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Болуспор» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Болуспор» явно не блещет стабильностью результатов. Команда чередует яркие успехи с откровенными провалами.

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    При этом «Болуспор» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и тягаться с представителем Суперлиги команде будет тяжеловато.

    Команда уже полтора года не обыгрывала «Эюпспор». Причем в двух последних очных поединках она не сумела отличиться в воротах соперника.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Болуспор» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Эюпспор» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Болуспор» в 2 последних очных поединках не забивал в ворота «Эюпспора»

    • «Эюпспор» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Эюпспор» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    «Болуспор» крайне нестабилен, да и в последних очных поединках с «Эюпспором» явно не блистал.

    Ставка: Победа «Эюпспора» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Эюпспор» — «Болуспор»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на футбол. «Эюпспор» сразу примется за дело
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