«Эюпспор»
Турнирное положение: Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. На текущий момент она расположилась на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Эюпспор» неплохо атакует, отличившись 29 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 19 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Со счетом 4:1 был обыгран «Антальяспор».
А вот до того команда подписала мировую с «Фенербахче» (1:1). При этом чуть ранее был уверенно обыгран заштатный «Этимесгут» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Эюпспор» забил 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эюпспор» всего на 3 очка отстает от идущего третьим «Самсунспора». Вот только проблемы в обороне пока и близко не решены.
Матчи с «Болуспором» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Эюпспор» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Обыгрывать дома полпреда первого дивизиона команда просто обязана.
«Болуспор»
Турнирное положение: «Болуспор» окопался в середняках первой лиги. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Болуспор» лишь на 2 очка отстает от зоны стыков. При этом оборона команды дала результативный сбой 23 раза в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Победа над «Йени Малатьяспором» получилась яркой (4:2).
До того команда потерпела поражение от «Коджаелиспора» (1:3). Зато поединок с «Трабзоном» завершился уверенной победой (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Болуспор» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Болуспор» явно не блещет стабильностью результатов. Команда чередует яркие успехи с откровенными провалами.
При этом «Болуспор» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и тягаться с представителем Суперлиги команде будет тяжеловато.
Команда уже полтора года не обыгрывала «Эюпспор». Причем в двух последних очных поединках она не сумела отличиться в воротах соперника.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Болуспор» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Эюпспор» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- «Болуспор» в 2 последних очных поединках не забивал в ворота «Эюпспора»
- «Эюпспор» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
- 2.15Арсенал — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.95Спортинг — Порту: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Эюпспор» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.
«Болуспор» крайне нестабилен, да и в последних очных поединках с «Эюпспором» явно не блистал.
Ставка: Победа «Эюпспора» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75