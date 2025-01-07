«Спартак» сообщил, с кем сыграет на зимних сборах

На сайтеопубликована информация о том, с кем красно-белые сыграют на зимних сборах сезона-2024/25.

Первый сбор московского клуба состоится в турецком Белеке. На нем «Спартак» сразится с новороссийским «Черноморцем». Встреча пройдет 20 января в закрытом режиме и необычном формате — три тайма по 45 минут.

Второй сбор красно-белых пройдет в Дубае, на нем «Спартак» проведет матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля.

В ОАЭ красно-белые также примут участие в Зимнем Кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля — против московского «Динамо», а 10 или 11 февраля — с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.

Еще два матча ждут «Спартак» на третьем зимнем сборе в Белеке. 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го — с узбекистанским «Насафом».

Первый официальный матч в 2025 году команда Деяна Станковича проведет 2 марта. Спартаковцы примут на своем поле «Оренбург».