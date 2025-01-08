Американец Себастьян Корда сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 8 января, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Корда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом круге слегка удивил, одержав уверенную победу над опытным соотечественником Роберто Баутистой-Агутом.

Если в начале матча действительно была интрига и борьба, то во втором сете Давидович-Фокина спокойно переиграл бывшую девятую ракетку мира — 7:5, 6:2.

Как ни странно, Давидович-Фокина неплохо играл на подаче, позволив Баутисте-Агуту взять на приеме лишь один гейм. Ну а во втором сете у соперника не было даже брейк-пойнтов.

Прогнозы на теннис

Несмотря на столь бодрый старт, все равно пока нет уверенности, что Алехандро продолжит играть на высоком уровне. В прошлом году у него было чересчур много турниров, на которых он не смог пройти второй круг.

Корда

Себастьян тем временем еще ни разу не играл в новом сезоне.

Американцу не надо было защищать очки в Брисбене, поэтому он решил как можно лучше подготовиться к турниру в Аделаиде, на котором он в прошлом году дошел до полуфинала.

Корда завершил прошедший сезон рядом с топ-20 — сейчас он занимает в рейтинге 22-е место. При этом в какой-то момент он был даже в топ-15.

Корда существенно улучшил свое положение благодаря успешным выступлениям прошлым летом: в июне он дошел до финала в Хертогенбосе и до полуфинала в Лондоне, а в августе взял титул в Вашингтоне и остановился в шаге от финала на «тысячнике» в Монреале.

Но также важно обратить внимание на то, что Корда еще ни разу не играл после Открытого чемпионата США. Себатьян завершил прошлый сезон после поражения от Томаша Махача во втором круге домашнего мэйджора.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.70, победу Корды букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: в 2022-м американец разгромил испанца в Майами, а в 2024-м — в Монте-Карло. У Корды действительно неприятная подача, на приеме Давидовичу-Фокине будет сложно, это факт. Но при этом сейчас никто, кроме самого Себастьяна, не знает, в каком он физическом состоянии. Наше мнение — на этот раз Алехандро как минимум избежит разгромного поражения.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.