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    Способны ли «сороки» дать бой «канонирам»?

    «Арсенал» — «Ньюкасл». «Канониры» попытаются воспользоваться преимуществом своего поля. На что лучше сделать ставку 7 января? Ответ — в прогнозе на первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги с коэффициентом 2.15

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ньюкасл»
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    Александер Исак — нападающий «Ньюкасла»
    В рамках 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» на своем поле примет «Ньюкасл». Поединок пройдет 7 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 07 Января 2025 года

    Арсенал Лондон

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    •  Арсенал Лондон 23:00 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Арсенал»

    Путь к 1/2 финала: «Канониры» начали свой путь в Кубке английской лиги со стадии 1/16 финала. На этой стадии «Арсенал» разгромил «Болтон» со счетом 5:1, команда начала клепать голы уже в 1-м тайме.

    В 1/8 финала турнира «канонирам» попался «Престон» из Чемпионшипа. «Арсенал» вновь разгромил соперника со счетом 3:0. Уже в четвертьфинале лондонская команда обыграла «Кристал Пэлас» (3:2).

    Арсенал Лондон — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), упустив минимальное преимущество на 61-й минуте. До этого «канониры» обыграли «Брентфорд» со счетом 3:1.

    У «Арсенала» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 13 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 9 раз и четырежды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Такехиро Томиясу и Бен Уайт (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Арсенал» проводит неплохой сезон, команда является одним из главных претендентов на победу в Кубке английской лиги, а также «канониры» продолжают вести борьбу за чемпионство в АПЛ.

    Стоит отметить, что «Арсенал» неплохо выступает на своем поле в нынешнем сезоне. В рамках Премьер-лиги «канониры» набрали 21 очко из 27-и возможных дома.

    «Ньюкасл»

    Путь к 1/2 финала: «Сороки» и вовсе начали свой путь в Кубке английской лиги со стадии 1/32 финала, где обыграла «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. В следующей стадии «Ньюкасл» одолел «Уимблдон» (1:0), забив единственный гол на 45+1-й минуте.

    Уже в 1/8 финала турнира команда выбила «Челси», победив со счетом 2:0. В четвертьфинале «Ньюкасл» бился с «Брентфордом» (3:1), создав комфортное преимущество в 2 мяча еще в первом тайме.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «сороки» обыграли «Тоттенхэм» на чужом поле со счетом 2:1. Матчем ранее «Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период «Ньюкасл» забил 18 голов при 2-х пропущенных.

    Не сыграют: Фабиан Шер (перебор желтых карточек), Эмиль Крафт, Джамаль Ласкеллес, Ник Поп и Каллам Уилсон (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Ньюкасл» сейчас — в полном порядке. Команда вполне способна дать бой «Арсеналу» даже на чужом поле. К тому же, в гостях «сороки» действуют неплохо, набрав 18 очков из 33-х возможных.

    «Ньюкасл» проигрывал «Арсеналу» в 5-и последних очных противостояниях только 2 раза. В последней встрече «сороки» обыграли «канониров» со счетом 1:0. Сможет ли на сей раз «Ньюкасл» одолеть соперника? На чужом поле это будет сделать чуть сложнее.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 13-и последних матчей

    • У «Ньюкасла» продолжается победная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

    • «Арсенал» побеждал «Ньюкасл» в 5-и последних очных противостояниях только 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.70, победа «Ньюкасла» — 4.60, ничья — за 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: «Арсенал» хорош, но «Ньюкасл» сейчас — в полном порядке. «Сороки» должны забивать хотя бы один гол в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ньюкасл» 1 больше за 2.15.

    Прогноз: Можно предположить, что команды способны выдать результативный матч.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.13.

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    «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на футбол. Способны ли «сороки» дать бой «канонирам»?
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