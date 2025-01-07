В рамках 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» на своем поле примет «Ньюкасл». Поединок пройдет 7 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Путь к 1/2 финала: «Канониры» начали свой путь в Кубке английской лиги со стадии 1/16 финала. На этой стадии «Арсенал» разгромил «Болтон» со счетом 5:1, команда начала клепать голы уже в 1-м тайме.

В 1/8 финала турнира «канонирам» попался «Престон» из Чемпионшипа. «Арсенал» вновь разгромил соперника со счетом 3:0. Уже в четвертьфинале лондонская команда обыграла «Кристал Пэлас» (3:2).

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1), упустив минимальное преимущество на 61-й минуте. До этого «канониры» обыграли «Брентфорд» со счетом 3:1.

У «Арсенала» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 13 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 9 раз и четырежды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Такехиро Томиясу и Бен Уайт (у всех — травмы).

Состояние команды: «Арсенал» проводит неплохой сезон, команда является одним из главных претендентов на победу в Кубке английской лиги, а также «канониры» продолжают вести борьбу за чемпионство в АПЛ.

Стоит отметить, что «Арсенал» неплохо выступает на своем поле в нынешнем сезоне. В рамках Премьер-лиги «канониры» набрали 21 очко из 27-и возможных дома.

«Ньюкасл»

Путь к 1/2 финала: «Сороки» и вовсе начали свой путь в Кубке английской лиги со стадии 1/32 финала, где обыграла «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. В следующей стадии «Ньюкасл» одолел «Уимблдон» (1:0), забив единственный гол на 45+1-й минуте.

Уже в 1/8 финала турнира команда выбила «Челси», победив со счетом 2:0. В четвертьфинале «Ньюкасл» бился с «Брентфордом» (3:1), создав комфортное преимущество в 2 мяча еще в первом тайме.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «сороки» обыграли «Тоттенхэм» на чужом поле со счетом 2:1. Матчем ранее «Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» (2:0).

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период «Ньюкасл» забил 18 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграют: Фабиан Шер (перебор желтых карточек), Эмиль Крафт, Джамаль Ласкеллес, Ник Поп и Каллам Уилсон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ньюкасл» сейчас — в полном порядке. Команда вполне способна дать бой «Арсеналу» даже на чужом поле. К тому же, в гостях «сороки» действуют неплохо, набрав 18 очков из 33-х возможных.

«Ньюкасл» проигрывал «Арсеналу» в 5-и последних очных противостояниях только 2 раза. В последней встрече «сороки» обыграли «канониров» со счетом 1:0. Сможет ли на сей раз «Ньюкасл» одолеть соперника? На чужом поле это будет сделать чуть сложнее.

Статистика для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 13-и последних матчей

У «Ньюкасла» продолжается победная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

«Арсенал» побеждал «Ньюкасл» в 5-и последних очных противостояниях только 2 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.70, победа «Ньюкасла» — 4.60, ничья — за 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: «Арсенал» хорош, но «Ньюкасл» сейчас — в полном порядке. «Сороки» должны забивать хотя бы один гол в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ньюкасл» 1 больше за 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что команды способны выдать результативный матч.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.13.