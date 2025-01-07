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    «Арсенал» пройдет «Ньюкасл», у «Валенсии» возникнут проблемы в Кубке Испании

    Экспресс дня 7 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 января 2025 года
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    Микель Артета
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Египта, Кубке английской лиги и Кубке Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аль-Ахли Каир» — «Смуха»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Аль-Ахли Каир» в нынешнем сезоне будет бороться за медали. Сейчас команда идет 3-й в таблице. Набрано 12 очков в шести встречах.

    У «Аль-Ахли Каир» огромная мотивация. В случае победы клуб наберет 15 баллов и единолично возглавит таблицу. Стоит отметить, что в текущем сезоне чемпионата Египта «Аль-Ахли Каир» еще ни разу не проиграл.

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    • У «Смухи» противоположная ситуация. Клуб ведет борьбу за выживание. На данный момент «Смуха» находится на предпоследнем, 17-м месте в таблице, набрав 5 очков в шести матчах.

    Команды встречались в августе 2024 года. Тогда «Смуха» на своем поле уступила со счетом 0:1. Сможет ли «Аль-Ахли Каир» снова победить?

    Ставка: Победа «Аль-Ахли Каир» за 1.44.

    «Арсенал» — «Ньюкасл»

    Футбол. Кубок английской лиги

    У «Арсенала» был насыщенный декабрь. Команда сыграла семь матчей и ни разу не уступила. Ранее в АПЛ «канониры» провели сложную встречу с «Брайтоном». Игра закончилась вничью 1:1.

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    В 1/4 финала Кубка лиги «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас». Встреча прошла 18 декабря. У лондонцев хет-трик оформил Габриэль Жезус.

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    • «Ньюкасл» находится в отличной форме. С 14 декабря команда побеждает в каждом матче. «Сороки» уже выиграли шесть встреч кряду.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Канониры» являются фаворитами домашнего матча. Но легкой игры не будет точно. 24 февраля 2024 года «Арсенал» дома встречался с «Ньюкаслом» в рамках АПЛ. Лондонцы разгромили соперника со счетом 4:1.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.73.

    «Эльденсе» — «Валенсия»

    Футбол. Кубок Испании

    «Эльденсе» в предыдущем раунде Кубка Испании сенсационно в гостях одолел «Кадис». Команда смогла выиграть встречу со счетом 1:0. Победный гол на 82-й минуте забил Иван Чапела.

    Против «Валенсии» представитель Лиги 2 идет андердогом. Но хозяевам должна помочь поддержка своих болельщиков. «Эльденсе» может создать проблемы «летучим мышам».

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    • «Валенсия» навела шороху в недавнем матче с «Реалом» в Примере. Команда побеждала 1:0 и играла в численном большинстве, но в итоге сенсационно уступила. «Сливочным» помогли завоевать три очка голы Луки Модрича и Джуда Беллингема.

    «Летучие мыши» сейчас больше сосредоточены на том, чтобы сохранить прописку в Примере. В такой ситуации «Валенсии» непросто играть на два фронта. Наверняка тренерский штаб в предстоящей встрече задействует резервистов. У андердога есть неплохие шансы на проход в следующий раунд.

    Ставка: Победа «Эльденсе» с форой (+1) за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.66.

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    Экспресс дня 7 января 2025 года: прогноз, ставка (3.66), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Экспресс. «Арсенал» пройдет «Ньюкасл», у «Валенсии» возникнут проблемы в Кубке Испании
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