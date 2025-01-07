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    Сможет ли «Валенсия» додавить «Эльденсе»?

    «Эльденсе» — «Валенсия». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 7 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эльденсе» — «Валенсия»
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    7 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Эльденсе» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльденсе» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 07 Января 2025 года

    Эльденсе

  • Эльда
    •  Эльденсе 23:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Эльденсе»

    Турнирное положение: Эта команда ныне выступает в Сегунде. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эльденсе» не столь ярко атакует, отличившись 21 забитым мячом в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

    Эльденсе — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она не дала себя обыграть «Расингу» (2:2).

    А вот до того команда была бита «Малагой» (0:3). При этом поединок с «Эльче» завершился блеклой ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Эльденсе» забил 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эльденсе» на 2 очка отстает от спасительной 18 позиции. Так что основной целью является сохранение места в Сегунде.

    Причем «Эльденсе» не побеждал в 4 своих последних поединках. А вот в последних матчах команду здорово лихорадило.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда может рассчитывать на контратаки.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за выживание в элите испанского футбола. Ныне они находятся на 19 строчке турнирной таблицы Примеры.

    Причем «Валенсия» настреляла 17 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 28 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Левантийцы уступили мадридскому «Реалу» (1:2).

    До того команда не сумела одолеть нестабильный «Алавес» (2:2). Да и поединок с «Эспаньолом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» добыла лишь 2 ничьи. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Левантийцы проводят весьма слабый отрезок. Команда не побеждала в пяти своих последних поединках.

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    При этом «Валенсия» в среднем пропускает менее 2 голов за матч. Да и Кубок Испании левантийцы вполне могут принести в жертву в угоду чемпионату.

    «Летучие мыши» вряд ли предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка новый наставник Карлос Корберан даст шанс проявить себя нескольким резервистам.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда Корберана постарается встать на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Валенсия» не побеждала в 5 своих последних поединках

    • «Эльденсе» не побеждает 4 матча кряду

    • «Валенсия» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: «Валенсия» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    «Летучие мыши» явно прибавят под началом Корберана, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Валенсии» во 2 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Эльденсе» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» додавить «Эльденсе»?
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