7 января в полуфинале Кубке португальской лиги по футболу сыграют «Спортинг» Лиссабон и «Порту». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: в чемпионате Португалии «Спортинг» идет на первом месте с 41 очком.

Последние матчи: в 17-м туре подопечные Руя Боржеса выдали яркий матч против «Витории Гимарайнш» (4:4). Самое интересное, что ранее 43-летний специалист работал с этой команды до назначения в стан лиссабонцев.

По ходу матча «Спортинг» три раза вел в счете, но в итоге мог проиграть. К 90+5-й минуте счет был 3:4, но Тринкао смог забить 4-й гол и принести очко своему клубу.

Ранее была победа над «Бенфикой» (1:0) и ничья с «Жил Висенте» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Даниэль Браганса, Гонсало Инасио и Нуну Сантуш.

Состояние команды: «Спортинг» в конце декабря получил нового главного тренера. Им стал 43-летний Руй Боржес, который сменил Тешейру, провалившегося после ухода Рубена Аморима. При новом специалисте команда с ходу поменяла схему и сейчас играет 4-4-2, а не 3-4-3, как прежде. Пока идет знакомство нового тренера с командой, поэтому результаты вряд ли будут стабильными.

«Порту»

Турнирное положение: в чемпионате «Порту» идет вторым с 40 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 16-м туре команда Витора Бруно легко обыграла на своем поле «Боавишту» со счетом 4:0. Преимущество «Порту» не вызывало никаких сомнений с первых минут. Главным героем встречи стал испанский нападающий Саму Омородион, забивший дважды, также отличились Нико и 17-летний вундеркинд Родриго Мора.

До этого был разгром «Морейренсе» (3:0) и победа над «Эштрелой» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Иван Маркано, Груич, Франсишку Моура, Венделл.

Состояние команды: в последнее время «Порту» набрал отличный ход и радует хорошими результатами своих болельщиков. Бруно освоился в клубе и уже подтянулся в таблице к «Спортингу», много потерявшим после ухода Аморима в «МЮ». Сейчас беспроигрышная серия команды во всех турнирах составляет уже 7 матчей, при этом было одержано пять побед.

Статистика для ставок

В первом круге чемпионата «Спортинг» дома выиграл со счетом 2:0

В Суперкубке Португалии перед началом сезона «Порту» выиграл по пенальти (3:3 в основное время)

В прошлом сезоне в финале Кубка Португалии «Порту» победил в дополнительное время со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спортинга» дают 2,65, а на «Порту» — 2,75, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

Прогноз: после смены главного тренера «Спортинг» начинает оживать и показывать неплохую игру. «Порту» сейчас на ходу и обладает очень крепкой обороной, поэтому не очень стабильному «Спортингу» будет сложно ее вскрыть. Матч между этими соперниками всегда принципиален в любом турнире, поэтому много забитых мячей вряд ли стоит ожидать.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,95.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с победой «Порту» в основное время. Сейчас команда на ходу, значительно сильнее и будет идти фаворитом.

Дополнительная ставка: «Порту» выиграет за 2,75.