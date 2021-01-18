Решение по сроку дисквалификации Месси примут 19 января

Стало известно, когда будет принято решение по дисквалификации форварда «Барселоны», сообщает RAC1.

Как стало известно изданию, Комитет по проведению соревнований вынесет решение во вторник, 19 января.

В финальном матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (2:3) Месси получил красную карточку за неспортивное поведение.

Аргентинец ударил нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре по затылку, так что может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей.

Наказания, наложенные на игроков по итогам матча за Суперкубок, распространяются на все национальные турниры Испании.