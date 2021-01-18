Решение по сроку дисквалификации Месси примут 19 января

Лионель Месси
globallookpress.com
Как стало известно изданию, Комитет по проведению соревнований вынесет решение во вторник, 19 января.
В финальном матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (2:3) Месси получил красную карточку за неспортивное поведение.
Аргентинец ударил нападающего «Атлетика» Асьера Вильялибре по затылку, так что может быть дисквалифицирован на срок от 4 до 12 матчей.
Наказания, наложенные на игроков по итогам матча за Суперкубок, распространяются на все национальные турниры Испании.