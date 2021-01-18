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    Месси получил первую красную карточку в «Барселоне»

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Барселона Атлетик
    В рамках финала Суперкубка Испании «Барселона» в дополнительное время уступила «Атлетику» из Бильбао (2:3 ОТ).

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    За минуту до окончания матча с поля был удален нападающий «Барсы» Лионель Месси. Аргентинец жестко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра системы видеоповтора показал ему красную карточку.

    Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону».

    33-летний аргентинец провел за каталонцев 61 360 минут, забил 648 голов, сделал 259 результативных передач, получил 78 «горчичников» и завоевал 34 трофея, прежде чем впервые был удален с поля.

    «Атлетик» завоевал Суперкубок Испании третий раз в истории. Лидером по этому показателю остается «Барселона» (13).

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