Месси получил первую красную карточку в «Барселоне»

В рамках финала Суперкубка Испаниив дополнительное время уступилаиз Бильбао (2:3 ОТ).

За минуту до окончания матча с поля был удален нападающий «Барсы» Лионель Месси. Аргентинец жестко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра системы видеоповтора показал ему красную карточку.

Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону».

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

33-летний аргентинец провел за каталонцев 61 360 минут, забил 648 голов, сделал 259 результативных передач, получил 78 «горчичников» и завоевал 34 трофея, прежде чем впервые был удален с поля.

«Атлетик» завоевал Суперкубок Испании третий раз в истории. Лидером по этому показателю остается «Барселона» (13).