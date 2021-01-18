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    Гасперини: Ничья с «Дженоа» — это случайный результат

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат домашнего матча чемпионата Италии против «Дженоа» (0:0).

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте вместо украинца Руслана Малиновского.

    «У "Дженоа" были хорошие голевые моменты в первом тайме, но нужно оценивать все 90 минут. Мы доминировали после перерыва, и нулевая ничья — это случайный результат.

    Несмотря на то, что нам не удалось забить, мы сыграли хорошо. Мы отдали игре все силы и успешно останавливали их контратаки во втором тайме.

    В таких матчах очень трудно открыть счет. Если бы нам удалось забить хотя бы раз, все сложилось бы иначе. В начале игры мы действительно действовали медленно, но затем у нас были голевые шансы», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

    Команда Гасперини занимает шестое место, набрав 32 очка в 17 встречах. Ранее «Аталанта» одержала три победы подряд.

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