Гасперини: Ничья с «Дженоа» — это случайный результат

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал результат домашнего матча чемпионата Италии против(0:0).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте вместо украинца Руслана Малиновского.

«У "Дженоа" были хорошие голевые моменты в первом тайме, но нужно оценивать все 90 минут. Мы доминировали после перерыва, и нулевая ничья — это случайный результат.

Несмотря на то, что нам не удалось забить, мы сыграли хорошо. Мы отдали игре все силы и успешно останавливали их контратаки во втором тайме.

В таких матчах очень трудно открыть счет. Если бы нам удалось забить хотя бы раз, все сложилось бы иначе. В начале игры мы действительно действовали медленно, но затем у нас были голевые шансы», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Команда Гасперини занимает шестое место, набрав 32 очка в 17 встречах. Ранее «Аталанта» одержала три победы подряд.