Бывший вратарьвошел в тренерский штаб клуба, сообщает пресс-служба «армейцев».

Он будет работать в основной команде в качестве тренера вратарей.

Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб #ЦСКА. С возвращением в армейский клуб, Дмитрий Сергеевич! 🔴🔵 https://t.co/8HU8Dgf28A pic.twitter.com/16SPn0Pg5V — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021

Во время игровой карьеры Крамаренко выступал за ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и другие клубы, а также защищал цвета сборной Азербайджана с 1992 по 2005 год. В качестве тренера экс-голкипер работал в «Габале», «Нефтчи», академии ЦСКА и сборной Азербайджана.