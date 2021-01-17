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    Крамаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА

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    Бывший вратарь ЦСКА Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб клуба, сообщает пресс-служба «армейцев».

    Дмитрий Крамаренко
    Дмитрий Крамаренко

    Он будет работать в основной команде в качестве тренера вратарей.

    Во время игровой карьеры Крамаренко выступал за ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и другие клубы, а также защищал цвета сборной Азербайджана с 1992 по 2005 год. В качестве тренера экс-голкипер работал в «Габале», «Нефтчи», академии ЦСКА и сборной Азербайджана.

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