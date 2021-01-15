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    «Арсенал» не справился с «Кристал Пэлас»

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет матча 0:0

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    Лондонский «Арсенала» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 0:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Кристал Пэлас 0:0
    Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Николя Пепе, 65'), Rob Holding, Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос (Томас, 69'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 81') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Джеймс Томкинс, Шейку Куйяте, Tyrick Mitchell, Лука Миливоевич (Джеймс Маккарти, 90'), Эндрос Таунсенд, Джеймс Макартур, Эберечи Эзе, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке (Джордан Айю, 81') Предупреждения: Джеймс Томкинс (42'), Давид Луис (67')

    «Арсенал» набрал 24 очка и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 23 очками занимает 13-е место.

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