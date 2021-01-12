Скотт Паркер: Это просто скандал, что нам матч подтверждают в понедельник в 9:30 утра

Главный тренер «Фулхэма»негативно высказался о ситуации с переносом матча. «Коттеджеры» должны будут сыграть перенесенный ранее поединок с «Тоттенхэмом». Клуб получил уведомление об этом за два дня до события.

«Обычно я бываю последним, кто о чём-то ноет и на что-то жалуется, ведь я понимаю, какая сложная ситуация. Но то, что произошло с нами, просто несправедливо. Мы говорим об АПЛ, одной из ведущих лиг мира. Это просто скандал, что нам матч подтверждают в понедельник в 9:30 утра.

Вопрос не в самом переносе, это нормально, что мы играем. А о том, когда нас об этом оповестили. "Тоттенхэм" знал, что им предстоит играть в среду. Можно ли представить, что так поступают с двумя топ-клубами и их тренерами? Нет, наверное, нет. Как по мне, это просто недопустимо», — приводит слова Паркера The42.ie.