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    Скотт Паркер: Это просто скандал, что нам матч подтверждают в понедельник в 9:30 утра

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    Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер негативно высказался о ситуации с переносом матча. «Коттеджеры» должны будут сыграть перенесенный ранее поединок с «Тоттенхэмом». Клуб получил уведомление об этом за два дня до события.

    Скотт Паркер
    Скотт Паркер

    «Обычно я бываю последним, кто о чём-то ноет и на что-то жалуется, ведь я понимаю, какая сложная ситуация. Но то, что произошло с нами, просто несправедливо. Мы говорим об АПЛ, одной из ведущих лиг мира. Это просто скандал, что нам матч подтверждают в понедельник в 9:30 утра.

    Вопрос не в самом переносе, это нормально, что мы играем. А о том, когда нас об этом оповестили. "Тоттенхэм" знал, что им предстоит играть в среду. Можно ли представить, что так поступают с двумя топ-клубами и их тренерами? Нет, наверное, нет. Как по мне, это просто недопустимо», — приводит слова Паркера The42.ie.

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