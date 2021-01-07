Сульшер назвал «Ман Сити» лучшим клубом в Англии на данный момент

Главный тренер— о поражении от(0:2) в полуфинале Кубка английской лиги.

«"Манчестер Сити" по силам забить много прекрасных голов, и это можно принять. Но когда пропускаешь после простых стандартных положений, приходит разочарование. Мы просто были недостаточно хороши в этих ситуациях.

Мы создали недостаточно много хороших моментов. Они, впрочем, тоже. Мы были недостаточно хороши, не хватало изящества, присущего нам в последнее время.

Мы встречались с очень крепким соперником. Они были хороши, а когда они играют хорошо, надо играть очень хорошо, чтобы победить. Этого нам не хватило.

Мы все ближе к выходу в финал. Эта версия "Манчестер Юнайтед" намного лучше той, что была год назад. Поражения в полуфиналах не связаны с психологией. Порой в полуфиналах ты встречаешь сильных соперников. Вот это с нами и произошло. А "Ман Сити" сейчас, возможно, лучшая команда Англии», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги сыграет с «Тоттенхэмом». Игра пройдет на «Уэмбли» 25 апреля. 0