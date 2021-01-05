«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв домашнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 1:0.

«Святые» вышли вперед уже на 2-й минуте, когда последовала подача в штрафную «красных», Трент Александер-Арнольд пропустил мяч на Дэнни Ингза и тот классным ударом перекинул мяч через голкипера в сетку ворот.

В дальнейшем мерсисайдцы владели территориальным преимуществом, но создали слишком мало моментов и так и не смогли отыграться.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Ливерпуль 1:0 Гол: 1:0 Дэнни Ингс (2') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Nathan Tella, 32'), Стюарт Армстронг, Ибраима Диало, Дэнни Ингс (Daniel N'Lundulu, 77'), Тео Уолкотт (Yan Valery, 82') Ливерпуль: Алисон Бекер, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Джеймс Милнер, 77'), Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен (Шердан Шакири, 57'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждения: Тьяго Алькантара (3'), Эндрю Робертсон (15'), Шердан Шакири (79'), Райан Бертранд (90')

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» остался на первом месте (33 очка), «Саутгемптон» идет шестым (29 очков). 0