«Ювентус» отложил вылет на матч с «Миланом» из-за вспышки коронавируса

Туринскийне вылетит 5 января на гостевой матч 16-го тура Серии А с, как изначально планировалось, утверждает Football Italia.

Ранее стало известно, что в туринском клубе коронавирусом заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро.

В «Юве» опасаются, что в команде могла возникнуть вспышка коронавируса: накануне у форварда команды Пауло Дибалы, уже переболевшего COOVID-19, была высокая температура.

Предполагается, что команда полетит на матч уже завтра, 6 января, в день игры.

Пока «Ювентус» останется в Турине, чтобы дождаться свежих результатов тестов. Только после этого будет принято решение о поездке на очередной матч чемпионата Италии.

«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. «Ювентус», являющийся действующим чемпионом Италии, находится на пятом месте, набрав 27 очков. 0