Кокорин может продолжить карьеру в «Ростове»

Игрок московскогоможет перейти в, а в обратном направлении проследует полузащитник утверждает «Чемпионат».

«"Спартак" очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в "Сочи" гораздо выше», — говорится в заявлении.

Напомним, Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года, заключив трехлетний контракт на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за «красно-белых», в которых забив два мяча и отдав две голевых передачи. 0