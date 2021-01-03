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    Кокорин может продолжить карьеру в «Ростове»

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    Игрок московского «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Ростов», а в обратном направлении проследует полузащитник Матиас Норманн, утверждает «Чемпионат».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «"Спартак" очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в "Сочи" гораздо выше», — говорится в заявлении.

    Напомним, Кокорин выступает за «Спартак» с августа 2020 года, заключив трехлетний контракт на правах свободного агента.

  • СМИ: «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина
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    • В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за «красно-белых», в которых забив два мяча и отдав две голевых передачи. 0

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