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    СМИ: «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина

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    ФК «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведёт переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», — сказал изданию «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил, что клуб попытается вернуть Кокорина.

    29-летний футболист выступал за клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту».

    Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.

    В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. 0

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