СМИ: «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о покупке Кокорина

ФК «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

«Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведёт переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», — сказал изданию «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил, что клуб попытается вернуть Кокорина.

29-летний футболист выступал за клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту».

Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу. 0