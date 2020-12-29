«Брайтон» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Лондонскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч был забит на 66-й минуте. Сака прорвался справа и выкатил мяч под удар Ляказетту. Француз не стал спешить, обработал мяч и точно пробил в ближний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон 0:1 Гол: 0:1 Александр Ляказетт (66') Брайтон энд Хоув Альбион: Robert Sanchez, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Daniel Burn, Йоэл Велтман, Ив Биссума, Паскаль Гросс, Дэви Проппер (Соломон Марч, 68'), Бернардо, Alexis Mac Allister (Ниль Мопе, 67'), Алиреза Джаханбакш (Леандро Троссард, 75') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Rob Holding, Pablo Mari, Букайо Сака (Даниель Себальос, 81'), Мохамед Эль-Ненни, Эмиль Смит Роув (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 89'), Гранит Джака, Габриэл Мартинелли (Александр Ляказетт, 66'), Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Льюис Данк (59'), Алиреза Джаханбакш (65')

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице. «Брайтон» опустился на 17-е место с 13 очками.

Календарь и таблица АПЛ

В другом матче 16-го тура АПЛ «Бернли» одержал домашнюю победу над «Шеффилдом» со счетом 1:0.

Счет был открыт на 32-й минуте. Брэйди от углового флажка совершил навес к линии вратарской, где Бен Ми перевисел соперника и головой отправил мяч в угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Шеффилд Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Бен Ми (32') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор (Josh Benson, 9'), Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джош Браунхилл, Роберт Брэйди, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Крис Вуд, Эшли Барнс (Дэйл Стивенс, 79') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон (Джон Флек, 57'), Джордж Балдок, Энда Стивенс, Дэвид Макголдрик, Этан Ампаду (Оливер Норвуд, 67'), Бен Осборн, Ли Муссе (Оливер Бёрк, 63'), Риан Брустер Предупреждения: Мэттью Лоутон (45'), Энда Стивенс (72'), Оливер Бёрк (90')

У гостевой команды по-прежнему нет побед в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. С 2 очками «Шеффилд» замыкает таблицу. У «Бернли» 16 очков и 16 место 0