«Реал» намерен продлить контракт с Модричем

Полузащитникдостиг договоренности о продлении контракта на один сезон, сообщает Marca.

По информации источника, 35-летний хорват подпишет с «Королевским клубом» соглашение до конца июня 2022 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца сезона-2020/21.

Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2012 году. В составе мадридского клуба Модрич — победитель Лиги чемпионов (сезоны-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион (сезоны-2016/2017, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2012, 2017, 2020) Испании.

В сезоне-2020/21 хорват провел 20 матчей за мадридскую команду, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. 0