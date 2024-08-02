2 августа в 4-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Уфа» и «Тюмень». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: после трех туров «Уфа» в таблице Первой лиги располагается на 15-м месте с двумя очками. В прошлом сезоне команда выступала во Второй лиге.

Последние матчи: во втором туре команда Евгения Харлачева сыграла вничью в гостях против «Балтики» (1:1). Забив в конце первого тайма усилиями Алексея Гуренко, она занялась своим любимым делом игрой на контратаках и сумела все-таки отстоять очко, хотя соперник обрушил настоящий шквал атак на ворота Олега Баклова.

Ранее «Уфа» проиграла в гостях «Нефтехимику» (1:2) и сыграла вничью с «Аланией» (0:0).

Не сыграют: все игроки в строю и готовятся к игре.

Состояние команды: «Уфа» играет в довольно вязкий оборонительный и прагматичный футбол, состав у нее довольно посредственный, поэтому приходиться добиваться результата жесткой дисциплиной и надежной игрой сзади, которой руководит отличный вратарь и капитан Олег Баклов.

«Тюмень»

Турнирное положение: пока «Тюмень» располагается на 12-й позиции в таблице Первой лиги с 3 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в третьем туре подопечным Игоря Меньшикова наконец удалось взять три очка, победив на выезде «Шинник» (2:0). Матч запомнился двумя грубейшими ошибками молодого голкипера соперников Митрова. Мячи у «Тюмени» на счету Оливье Кенфака и Александра Коротаева.

До этого команда уступила дома «Алании» (0:1) и уступила в гостях «Нефтехимику» (0:3).

Не сыграют: все ведущие футболисты в строю.

Состояние команды: перед этой игрой «Тюмень» подписала нападающего Данилу Карпова, который неплохо выступал за «Краснодар-2», а ранее играл здесь, когда команда была во Второй лиге. У «Тюмень» есть проблемы с созданием голевых моментов, поэтому он придется кстати, но вряд ли его сразу бросит в бой тренерский штаб. Пока сибиряки отличились дважды и оба мяча были после грубых ошибок.

Статистика для ставок

Последний раз команды встречались в 2011 году в Первой лиге, и тогда «Тюмень» выиграла дома 1:0, а в гостях счет был 1:1

После трех туров у «Тюмени» три очка и разница 2:4

«Уфа» с двумя очками и разницей 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 2,24, а на «Тюмень» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

Прогноз: встречаются одни из самых организованных и оборонительных команд Первой лиги, у них есть серьезные проблемы в атаке, обе любят играть вторым номером, поэтому ждать тут обилия забитых мячей вряд ли стоит.

Ставка: тотал меньше 2 за 2,15.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с ничейным исходом, команды равные по классу и вероятен исход типа 0:0 или 1:1.

Ставка: ничья за 3,10.