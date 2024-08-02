Уфа
Тюмень
«Уфа»
Турнирное положение: после трех туров «Уфа» в таблице Первой лиги располагается на 15-м месте с двумя очками. В прошлом сезоне команда выступала во Второй лиге.
Последние матчи: во втором туре команда Евгения Харлачева сыграла вничью в гостях против «Балтики» (1:1). Забив в конце первого тайма усилиями Алексея Гуренко, она занялась своим любимым делом игрой на контратаках и сумела все-таки отстоять очко, хотя соперник обрушил настоящий шквал атак на ворота Олега Баклова.
Уфа — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Ранее «Уфа» проиграла в гостях «Нефтехимику» (1:2) и сыграла вничью с «Аланией» (0:0).
Не сыграют: все игроки в строю и готовятся к игре.
Состояние команды: «Уфа» играет в довольно вязкий оборонительный и прагматичный футбол, состав у нее довольно посредственный, поэтому приходиться добиваться результата жесткой дисциплиной и надежной игрой сзади, которой руководит отличный вратарь и капитан Олег Баклов.
«Тюмень»
Турнирное положение: пока «Тюмень» располагается на 12-й позиции в таблице Первой лиги с 3 очками.
Последние матчи: в третьем туре подопечным Игоря Меньшикова наконец удалось взять три очка, победив на выезде «Шинник» (2:0). Матч запомнился двумя грубейшими ошибками молодого голкипера соперников Митрова. Мячи у «Тюмени» на счету Оливье Кенфака и Александра Коротаева.
До этого команда уступила дома «Алании» (0:1) и уступила в гостях «Нефтехимику» (0:3).
Не сыграют: все ведущие футболисты в строю.
Состояние команды: перед этой игрой «Тюмень» подписала нападающего Данилу Карпова, который неплохо выступал за «Краснодар-2», а ранее играл здесь, когда команда была во Второй лиге. У «Тюмень» есть проблемы с созданием голевых моментов, поэтому он придется кстати, но вряд ли его сразу бросит в бой тренерский штаб. Пока сибиряки отличились дважды и оба мяча были после грубых ошибок.
Статистика для ставок
- Последний раз команды встречались в 2011 году в Первой лиге, и тогда «Тюмень» выиграла дома 1:0, а в гостях счет был 1:1
- После трех туров у «Тюмени» три очка и разница 2:4
- «Уфа» с двумя очками и разницей 2:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Уфы» дают 2,24, а на «Тюмень» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,10.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.
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Прогноз: встречаются одни из самых организованных и оборонительных команд Первой лиги, у них есть серьезные проблемы в атаке, обе любят играть вторым номером, поэтому ждать тут обилия забитых мячей вряд ли стоит.
Ставка: тотал меньше 2 за 2,15.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с ничейным исходом, команды равные по классу и вероятен исход типа 0:0 или 1:1.
Ставка: ничья за 3,10.