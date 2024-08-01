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    Динамо Махачкала — Крылья Советов: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.98. 01.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
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    Хасанби Биджиев — тренер хозяев
    1 августа в Кубке России Путь РПЛ по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 01 Августа 2024 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
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    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: команда Хасана Биджиева неплохо начала чемпионат России и имеет два очка в таблице РПЛ после двух матчей.

    Последние матчи: во втором туре «Динамо» Махачкала сыграло вничью на выезде с «Краснодаром» со счетом 0:0. По ходу матча дебютант ничем не уступал серебряному призеру прошлого сезона РПЛ и по делу взял одно очко.

    Динамо Мх — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Динамо» Мх сыграло вничью с «Химками» (1:1) на выезде.

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    • Не сыграют: потерь в составе дагестанского клуба нет.

    Состояние команды: бело-голубые неплохо стартовали в чемпионате и по сравнению с прошлым сезоном это все та же организованная и сплоченная команда, которую заложили ранее Горан Алексич и Курбан Бердыев.

    Состав после выхода в РПЛ претерпел минимальные изменения, но руководство обещало усиление в ближайшее время.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: пока после двух туров дружина Игоря Осинькина не имеет ни одного набранного очка и замыкает таблицу РПЛ.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: во втором туре «Крылья Советов» уступили на своем поле «Ростову» со счетом 1:3. К середине второго тайма самарцы уступали 0:2, но смогли сократить счет после точного удара Ороско, но затем почти сразу пропустили снова.

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    До этого было разгромное поражение от «Зенита» на своем поле со счетом 0:4.

    Не сыграют: дисквалифицирован защитник Евгеньев, травма у Рахмановича и второго вратаря Овсянникова.

    Состояние команды: сейчас «Крылья Советов» выглядят несколько разбалансированно. Летом команду покинули два лидера (Горшков и Салтыков), а замены им нет.

    Также не в лучшей форме после травм находятся Гарре, Ежов и Костанца, что сказывается на компактности и скорости игры.

    Статистика для ставок

    • Команды никогда ранее между собой не встречались

    • После двух туров у «Динамо» два очка и разница 1-1

    • У «Крыльев Советов» 0 очков и разница 1-7

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу махачкалинского «Динамо» дают 2,85, а на «Крылья Советов» — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,48.

    Прогноз: для «Динамо» это будет первая домашняя встреча в новом сезоне и вряд ли тренерский штаб устроит большую ротацию. При бешеной поддержке трибун бело-голубые имеют возможность одержать победу. У гостей есть проблемы с составом, многие ведущие футболисты не в лучших кондициях и вероятно будет ротация, чтобы не форсировать их подготовку и не перегрузить.

    Ставка: победа «Динамо» Мх с форой 0 за 1,98.

    Прогноз: также можно заиграть победу хозяев, немного рискнув за хорошую котировку.

    Ставка: чистая победа «Динамо» Мх за 2,85.

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    «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Дагестан ждет футбольный праздник
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