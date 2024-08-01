Динамо Мх
Крылья Советов
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: команда Хасана Биджиева неплохо начала чемпионат России и имеет два очка в таблице РПЛ после двух матчей.
Последние матчи: во втором туре «Динамо» Махачкала сыграло вничью на выезде с «Краснодаром» со счетом 0:0. По ходу матча дебютант ничем не уступал серебряному призеру прошлого сезона РПЛ и по делу взял одно очко.
Динамо Мх — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Ранее «Динамо» Мх сыграло вничью с «Химками» (1:1) на выезде.
Не сыграют: потерь в составе дагестанского клуба нет.
Состояние команды: бело-голубые неплохо стартовали в чемпионате и по сравнению с прошлым сезоном это все та же организованная и сплоченная команда, которую заложили ранее Горан Алексич и Курбан Бердыев.
Состав после выхода в РПЛ претерпел минимальные изменения, но руководство обещало усиление в ближайшее время.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: пока после двух туров дружина Игоря Осинькина не имеет ни одного набранного очка и замыкает таблицу РПЛ.
Последние матчи: во втором туре «Крылья Советов» уступили на своем поле «Ростову» со счетом 1:3. К середине второго тайма самарцы уступали 0:2, но смогли сократить счет после точного удара Ороско, но затем почти сразу пропустили снова.
До этого было разгромное поражение от «Зенита» на своем поле со счетом 0:4.
Не сыграют: дисквалифицирован защитник Евгеньев, травма у Рахмановича и второго вратаря Овсянникова.
Состояние команды: сейчас «Крылья Советов» выглядят несколько разбалансированно. Летом команду покинули два лидера (Горшков и Салтыков), а замены им нет.
Также не в лучшей форме после травм находятся Гарре, Ежов и Костанца, что сказывается на компактности и скорости игры.
Статистика для ставок
- Команды никогда ранее между собой не встречались
- После двух туров у «Динамо» два очка и разница 1-1
- У «Крыльев Советов» 0 очков и разница 1-7
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу махачкалинского «Динамо» дают 2,85, а на «Крылья Советов» — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,48.
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Прогноз: для «Динамо» это будет первая домашняя встреча в новом сезоне и вряд ли тренерский штаб устроит большую ротацию. При бешеной поддержке трибун бело-голубые имеют возможность одержать победу. У гостей есть проблемы с составом, многие ведущие футболисты не в лучших кондициях и вероятно будет ротация, чтобы не форсировать их подготовку и не перегрузить.
Ставка: победа «Динамо» Мх с форой 0 за 1,98.
Прогноз: также можно заиграть победу хозяев, немного рискнув за хорошую котировку.
Ставка: чистая победа «Динамо» Мх за 2,85.