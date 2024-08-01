1 августа в Кубке России Путь РПЛ по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Крылья Советов». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: команда Хасана Биджиева неплохо начала чемпионат России и имеет два очка в таблице РПЛ после двух матчей.

Последние матчи: во втором туре «Динамо» Махачкала сыграло вничью на выезде с «Краснодаром» со счетом 0:0. По ходу матча дебютант ничем не уступал серебряному призеру прошлого сезона РПЛ и по делу взял одно очко.

Ранее «Динамо» Мх сыграло вничью с «Химками» (1:1) на выезде.

Не сыграют: потерь в составе дагестанского клуба нет.

Состояние команды: бело-голубые неплохо стартовали в чемпионате и по сравнению с прошлым сезоном это все та же организованная и сплоченная команда, которую заложили ранее Горан Алексич и Курбан Бердыев.

Состав после выхода в РПЛ претерпел минимальные изменения, но руководство обещало усиление в ближайшее время.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: пока после двух туров дружина Игоря Осинькина не имеет ни одного набранного очка и замыкает таблицу РПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: во втором туре «Крылья Советов» уступили на своем поле «Ростову» со счетом 1:3. К середине второго тайма самарцы уступали 0:2, но смогли сократить счет после точного удара Ороско, но затем почти сразу пропустили снова.

До этого было разгромное поражение от «Зенита» на своем поле со счетом 0:4.

Не сыграют: дисквалифицирован защитник Евгеньев, травма у Рахмановича и второго вратаря Овсянникова.

Состояние команды: сейчас «Крылья Советов» выглядят несколько разбалансированно. Летом команду покинули два лидера (Горшков и Салтыков), а замены им нет.

Также не в лучшей форме после травм находятся Гарре, Ежов и Костанца, что сказывается на компактности и скорости игры.

Статистика для ставок

Команды никогда ранее между собой не встречались

После двух туров у «Динамо» два очка и разница 1-1

У «Крыльев Советов» 0 очков и разница 1-7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу махачкалинского «Динамо» дают 2,85, а на «Крылья Советов» — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,48.

Прогноз: для «Динамо» это будет первая домашняя встреча в новом сезоне и вряд ли тренерский штаб устроит большую ротацию. При бешеной поддержке трибун бело-голубые имеют возможность одержать победу. У гостей есть проблемы с составом, многие ведущие футболисты не в лучших кондициях и вероятно будет ротация, чтобы не форсировать их подготовку и не перегрузить.

Ставка: победа «Динамо» Мх с форой 0 за 1,98.

Прогноз: также можно заиграть победу хозяев, немного рискнув за хорошую котировку.

Ставка: чистая победа «Динамо» Мх за 2,85.